Barnskötare Förskolan I Ur och Skur Mullelyan
2026-04-27
Vill du arbeta i ett mindre arbetslag med små barn grupper?
Vi är sju personal som arbetar med 34 barn på tre avdelningar. Vi söker dig som vill arbeta i ett mindre arbetslag som tillsammans med kollegor utvecklar förskolans verksamhet. Förskolan arbetar med I Ur och Skurs metoder och vi har undervisning och utbildning förlagd till stor del utomhus på vår gård och i vår i skog. Barnen ges möjlighet att lära i växelverkan mellan utemiljö och innemiljö.
Vi förutsätter att du har ett intresse för friluftsliv och kan se fördelar med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Du ser vikten av att skapa bra relationer med kollegor, föräldrar och sätter barnen i fokus.
Om förskolan
Vår väl inarbetade I Ur och Skur förskola startade 1989 och ligger i Bromma, nära tunnelbanan, Åkeshov. Förskolan gränsar till en liten skog och har även naturreeservaten Judarn och Kyrksjön på gångavstånd.
Om tjänsten Som barnskötare hos oss arbetar du:
utifrån läroplanen för förskolan
tillsammans med barnen i både planerad och spontan undervisning
självständigt såväl som tillsammans med kollegor
Meriterande
I Ur och Skurs grundutbildning
Intresse och erfarenhet kring natur och friluftsliv
Vi erbjuder
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, arbetskläder och fria måltider
Anställning
Tjänsten är ett vikariat 6 månader, troligtvis 1 år.
Startdatum: 3 augusti 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: info@mullelyan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Mullelyan Ekonomisk Fören
168 54 BROMMA Arbetsplats
Förskolan I Ur och Skur Mullelyan Kontakt
Marie Björs info@mullelyan.se 08873678
