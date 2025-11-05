Barnskötare F-3 till Borgvallaskola, Nacka kommun
2025-11-05
Vill du arbeta på en liten, stabil och eftertraktad F-3 skola med högt söktryck, god stämning och stark gemenskap.
Drivs du av att arbeta tillsammans med engagerade, välutbildade och erfarna kollegor i en välfungerande fritidshemsverksamhet med ett nära och fint samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller? Sök då rollen som barnskötare på Borgvallaskolan redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som barnskötare arbetar du med elever i årskurs F-3. Du ingår i ett team bestående av lärare, barnskötare, resurspedagoger och lärare mot fritidshem. Lärare och fritidsteamet samarbetar och samverkar under skoldagen. Ni planerar och lägger upp skoldagen tillsammans för att elever ska få bästa möjliga undervisning och utveckling. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i både klassrummet och under rasterna. Du arbetar både i hel- och halvklass samt stöttar enskilda elever som är i behov av särskilt/extra stöd.
I fritidshemsverksamheten är du delaktig i och ansvarar för fritidsaktiviteter. Tillsammans med arbetslaget för fritidshemmet planerar, förbereder, genomför och utvärderar du aktiviteter utifrån satta styrdokument. Ni arbetar utifrån att fritids är pedagogisk undervisning samt låter skolans teman och fokusområden fortsätta vidare under fritidshemmets tid. Tillsammans ansvarar ni för elevernas trygghet, sociala utveckling och aktiviteter på raster. Ni genomför roliga och pedagogiska aktiviteter utomhus och inomhus tillsammans med barnen. I uppdraget ingår även mottagande av elever på morgonen, från- och närvarohantering, daglig kontakt med vårdnadshavare samt engagemang och delaktighet i skolans systematiska kvalitetsarbete. Öppning och stängning av fritidshemmet ingår i tjänsten.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare
- erfarenhet av att arbeta som barnskötare på fritidshem
- erfarenhet av att arbeta på skola med elever i årskurs F-3
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
- god digital kompetens med god vana av att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnoser
- kunskap i och/eller erfarenhet av läs- och skrivinlärning
- erfarenhet av att vara delaktig i fritidshemmets utvecklings- och kvalitetsarbete
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg, stabil och professionell person med både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du förstår vikten av teamarbete och flexibilitet i ett samarbete mellan fritids och skolans övriga professioner. Du har lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer samt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med verksamhetens och elevernas behov i fokus. Vidare är du en trygg och tydlig ledare för eleverna. Du kommunicerar och förklarar på ett pedagogiskt och tydligt sätt samt vågar sätta och visa gränser när det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Borgvallaskolan är en F-3 skola belägen i hjärtat av Skuru villaområde - en riktig "bullerbyskola" med cirka 185 elever. Med skogen inpå knuten och närheten till Nyckelvikens friluftsområde har vi fantastiska möjligheter att använda naturen som en del av undervisningen. Vi är en liten, stabil och eftertraktad skola med högt söktryck, god stämning och stark gemenskap. Skolan har goda kommunikationer och god tillgång till fri parkering. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/borgvallaskolan/
Som barnskötare hos oss får du arbeta i ett välfungerat fritidshem med fint och nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller. Vi förstår och arbetar utifrån att fritids är undervisning. Här får du engagerade, välutbildade och erfarna kollegor, var av många som har varit en del av skolan under lång tid.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Ann Elffors på 070-431 83 33 och ann.elffors@nacka.se
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-19!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
