Barnskötare/elevassistent sökes till Bredablickskolan i Eslövs kommun
2025-09-25
Bli en del av vårt engagerade team som barnskötare/elevassistent och stöd elever med särskilda behov på deras utbildningsresa. Med din passion och engagemang kommer du att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev kan blomstra och nå sin fulla potential.
Ditt uppdrag
Rollen som barnskötare/elevassistent innebär att du fungerar som en viktig skolresurs för elever med särskilda behov, både under skoltid och på fritidshemmet. Du underlättar undervisningen och gör den tillgänglig för de elever som behöver extra hjälp och stöd. En god arbetsmiljö bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Genom att stötta varandra och samarbeta skapar vi en arbetsplats där både elever och personal kan må bra och utvecklas.
Som barnskötare/elevassistent kommer du bland annat arbeta med:
• Ge individuellt stöd och anpassningar till elever med särskilda behov
• Hjälpa och assistera elever med personliga behov, inklusive fysiskt stöd och hjälpmedelsanvändning
• Samarbeta med kollegor för att skapa en samordnad och stödjande lärmiljö
• Bygga positiva relationer med eleverna för att skapa en trygg och stödjande inlärningsmiljö
• Ge stöd och vägledning vid konflikter eller utmanande situationer som kan uppstå samt ha ett lågaffektivt bemötande
Din erfarenhet
Vi söker dig som har rätt kompetens och erfarenhet för att möta våra elevers behov på bästa sätt:
Du är utbildad elevassistent eller barnskötare
Du har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning
Är det här du?
Vi söker dig som vill göra skillnad i våra elevers vardag och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö. Du är en person som:
• Skapar trygghet och står stadig i ovissa situationer
• Tar initiativ i sociala sammanhang
• Har lätt för att skapa och underhålla relationer
• Har hög empatisk förmåga och en stark vilja att stödja varje elevs individuella utveckling
• Är en skicklig lagspelare som samarbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter
• Arbetar målmedvetet mot gemensamma mål
• Bidrar aktivt till en inkluderande och stödjande skolmiljö
Vi erbjuder
Hos oss är elevgrupperna små och personaltätheten hög. På Bredablickskolan kommer du vara en aktiv del i utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan.
Verksamheten genomsyras av Bredablickskolans vision:
• "UNIK - vi lär för livet och rustar för framtiden"
• Utveckling - Alla utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga
• Nyfikenhet - Alla är nyfikna och kreativa, en förutsättning för lärande
• Individfokus - Alla blir bemötta med respekt och alla känner sig värdefulla
• Kommunikation - Alla kan uttrycka sig och förstå sin omvärld med hjälp av olika kommunikationsvägar
Om arbetsplatsen
I vår anpassade grundskola, Bredablickskolan, går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola. Bredablickskolan har årskurserna 1-9 samt en förskoleklass.Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.Publiceringsdatum2025-09-25Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Varför arbeta i Eslövs kommun? Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
