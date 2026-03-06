Barnskötare Child Academy Sports Enköping förskola
2026-03-06
Nu söker vi en barnskötare med specialistbarnskötarutbildning till vår fina idrottsförskola!Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
På Child Academy Sports idrottsförskolor vill vi ge barnen chansen att utvecklas i sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning så långt som möjligt för att främja våra yngsta samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande. I undervisningen arbetar vi utifrån målsättningen att tidigt erbjuda och lägga grund för den glädje och de positiva egenskaper som idrott för med sig. Alla barn vi möter får under deras tid på förskolan möjlighet att delta i undervisning som stimulerar deras motoriska utveckling och sinnen utifrån sina egna förutsättningar. För våra yngsta barn bedriver vi undervisning som utvecklar deras grundrörelser. Våra äldre barn har idrottsförskola där de varje vecka ges möjlighet att under kravlösa former prova på olika idrotter så som fotboll, innebandy, friidrott med mera. Våra barn ska känna att de lyckas och vi skapar rörelseglädje tillsammans för en hållbar och hälsosam framtid!
Ditt uppdrag som barnskötare hos oss:
Vi söker dig som är trygg, driven och engagerad i ditt yrke som barnskötare. Du har ett intresse att arbeta utifrån vår idrotts- och hälsoprofil och delar vår vision. Du har en god barnsyn och relationell kompetens där du väljer att se andras styrkor.Bakgrund
• Du är utbildad barnskötare och specialistbarnskötare
• Du är intresserad av idrott, hälsa och rörelseglädje
• Du är förtrogen med förskolans styrdokument och uppdrag
• Du har goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift
• Du har goda kunskaper i Office365
• Du har förmågan att leda undervisning tillsammans med dina kollegor
• Du har god samarbets- och kommunikativ förmåga
• Du har ett starkt engagemang att arbeta för varje barns bästa
Vi erbjuder dig:
Hos oss blir du en viktig del av vår helhet. Vi ger dig möjlighet att känna delaktighet och inflytande på din arbetsplats. Nya idéer och arbetssätt välkomnas hos oss - vi utvecklar verksamheten bäst tillsammans!
Hos oss får du:
• Friskvård
• Arbetskläder
• Pedagogisk måltid
• Kollektivavtal
Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.www.childacademysports.se
Märk din ansökan med Barnskötare med specialistutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: saara.pettersson@childacademysports.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CA Sports Enköping AB
(org.nr 559366-4195), https://www.childacademysports.se/
Mistvägen 6 (visa karta
)
745 69 ENKÖPING Kontakt
Saara Pettersson saara.pettersson@childacademysports.se Jobbnummer
9781841