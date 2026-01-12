Barnskötare åk 3 till Saltängens skola, Nacka kommun
Nacka kommun / Barnskötarjobb / Nacka
2026-01-12
Vill du arbeta på en liten, familjär och välfungerande skola med en trygg och personlig arbetsmiljö och nära samarbete mellan fritids och lärare? Trivs du i ett kreativt och engagerat fritidsteam där trivsel, gemenskap och elevernas sociala utveckling alltid står i fokus? Sök då rollen som barnskötare på Saltängens skola! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast eller överenskommelse.
Ditt uppdrag
I rollen som barnskötare arbetar du främst med elever i årskurs 3. Tillsammans med lärare och fritidsteamet skapar du en sammanhållen, trygg och utvecklande skoldag. I nära samarbete planerar och strukturerar ni dagen med målet att ge eleverna bästa möjliga undervisning och lärande.
Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet, i mindre undervisningsgrupper och under rasterna. Efter skoltid har du ett delat ansvar för fritidsverksamheten. Du ingår i arbetslaget för fritidshemmet, bestående av en grundlärare i fritidshem, tre resurspedagoger och två andra barnskötare. I nära samarbete planerar, genomför och utvärderar ni aktiviteter utifrån satta styrdokument. Ni arbetar utifrån att fritids är en del av skolans undervisning, där aktiviteterna har ett tydligt pedagogiskt syfte och kopplas till skolans teman och fokusområden. Tillsammans skapar ni en trygg, inspirerande och stimulerande miljö där elevernas sociala och pedagogiska utveckling står i fokus, samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter deras intressen, behov och förutsättningar.
I uppdraget ingår även att aktivt bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete samt att utveckla fritidshemmets undervisning. Öppning och stängning av fritidshemmet ingår i tjänsten.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare eller motsvarade
• flerårig erfarenhet av att arbeta som barnskötare i fritidshem
• erfarenhet av att arbeta på skola med elever i lågstadiet
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
• god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att vara delaktig i fritidshemmets utvecklings- och kvalitetsarbete
• erfarenhet av att leda kollegor och det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet
• erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnoser.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en stabil, trygg och professionell person med både intresse och förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en lösningsfokuserad person som tar initiativ både i klassrummet och i fritidsverksamheten, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du arbetar självgående, tar ansvar för ditt uppdrag och strukturerar ditt arbete effektivt, med god förmåga att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Som vuxen i elevernas sociala liv visar du gott omdöme i uttalanden, agerande och beslut samt i mötet med elever och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Saltängens skola är en F-3 skola med cirka 100 elever. Vi är en familjär och välfungerande skola belägen i ett lugnt och naturskönt villaområde. Skolans närmiljö, med skog, hav och park, används aktivt i både undervisning och fritidsverksamhet. Skolan har goda kommunikationer, fri parkering samt en väl inarbetad organisation som arbetar aktivt med att skapa tydliga rutiner och traditioner. Läs mer om oss här
Som barnskötare hos oss blir du en del av Nacka kommuns minsta skola och fritidshem, vilket skapar en trygg, nära och personlig arbetsmiljö med tätt samarbete mellan elever och kollegor. Du ingår i ett välfungerande fritidshem med nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller. Vi förstår och arbetar utifrån att fritids är undervisning. Du möter ett engagerat och påhittigt team med stark värdegrund, där trivsel och elevernas sociala utveckling står i fokus. Här får du stor frihet att skapa aktiviteter utifrån både elevernas och dina egna intressen, samt goda möjligheter att vara med att påverka och fortsätta utveckla fritidshemmets undervisning.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-01-26!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Detta är ett heltidsjobb.
Nacka kommun (org.nr 212000-0167)
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
