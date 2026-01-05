Barnskötare 50% till Lambohov 2 förskolor vikariat
Är du en engagerad barnskötare som vill bidra till en trygg och inspirerande vardag för våra yngsta barn? Vi söker nu en ny kollega till Lambohov 2 förskolor, där vi arbetar utforskande med barnens nyfikenhet i centrum. Hos oss blir du en del av ett nära team som tillsammans skapar en lustfylld och lärorik miljö för varje barn.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du tillsammans med arbetslaget för att förskolans verksamhet ska stimulera utveckling och nyfikenhet för barnen.
Arbetslaget planerar verksamheten och undervisningen utifrån läroplanen där du som barnskötare är delaktig i arbetet. Du genomför sedan undervisningen i barngrupp så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du anpassar aktiviteterna utifrån barnens intressen, erfarenheter och behov. I ditt arbete utgår du från både rutiner och det spontana lärandet som uppstår och gör det till en del av undervisningen. I din roll som barnskötare ingår även att löpande samtala med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.
Som barnskötare bidrar du till att genomföra förskolans uppdrag. Du har kunskap om aktuella styrdokument, exempelvis läroplanen, och jobbar efter de normer och värderingar som ingår i förskolans läroplan.
Din arbetsplats
Förskoleområde Lambohov 2 är ett område som består av 6 st förskolor i området som sträcker sig mellan Lambohov, Vallastaden och Skeda Udde.
Tjänstens nuvarande placering är på Storskiftesgatan 50 i södra Lambohov. Vi är en tvåavdelningsförskola som arbetar med ett utforskande arbetssätt för barn i åldrarna 1-5 år. I den här rollen kommer du i första hand att arbeta med de yngre barnen. Idag består teamet av tre förskollärare och två barnskötare. På grund av ett ökat antal barn under våren behöver vi nu tillfälligt förstärka vår personalstyrka med ytterligare en kollega på 50 % fram till och med 2026-06-30.
I Lambohov 2 förskolor strävar vi efter att alla barn ska känna glädje av att gå till förskolan där barnen är i fokus och ett lustfyllt lärande varje dag. Vi strävar efter en utbildning som präglas av ett språkinriktat förhållningssätt där nyfikenhet, kreativitet, framtidstro och samspel i grupp värdesätts. Med barnens intresse som utgångspunkt skapar varje avdelning projekt som präglas av lekfulla undervisningssammanhang.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester och urvalstester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-06-30
Sysselsättningsgrad: 50%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16448
Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
