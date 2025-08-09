Barnskötare 50 % med fokus på rastaktiviteter
Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-08-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga medarbetare skillnad på riktigt.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Därför skall all personal på skolan:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Bagarmossens skola ingår i enheten Bagarmossen Brotorps skolor. Det är en f-9 skola med tre-parallelliga årskurser. Lärare och fritidspersonal arbetar gemensamt för elevernas måluppfyllelse och trygghet.Publiceringsdatum2025-08-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en barnskötare som vill arbeta med rastaktiviteter och utomhusdidaktik hos oss på lågstadiet på förmiddagarna. Kvalifikationer
Du är en engagerad lagspelare som har lätt för att samarbeta och har en lyhördhet inför elevernas behov.
Du är kreativ, flexibel och lösningsinriktad.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4591". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Alice Elde Sjöström alice.elde.sjostrom@edu.stockholm.se 08-50815707 Jobbnummer
9451457