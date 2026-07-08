Barnsjuksköterska till Vårdenhet barn- och ungdom i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-07-08
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Hos oss har du möjligheten att arbeta med kollegor som gör allt för att barnet och familjen ska få en bra vård och upplevelse på sjukhuset, som månar om varandra och är öppna i sinnet. Sök till vår härliga och kreativa arbetsgrupp i Ystad!
Vårdenhet (VE) barn och ungdom Ystad, består av barnakutmottagning, slutenvårdsavdelning, dagvård samt en specialistmottagning. Vi bedriver verksamhet i Ystad med totalt cirka 80 anställda och tillhör förvaltningen Lasarettet i Ystad. VE barn och ungdom Ystad är känt för ett medarbetarstyrt arbetssätt och en kontinuerlig förbättringsanda.
Barn- och ungdomsmedicinavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård och ytterligare vårdplatser för dagvårdsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år. De medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-halssjukdomar. Vår Barnakutmottagning tar emot barn och ungdomar från alla specialiteter, 0-18 år, med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra tas emot.
Vi har ett gott arbetsklimat som vi aldrig tar för givet och som vi gärna ser att du är med och utvecklar. Ord som beskriver en del av vår arbetsmiljö är arbetsglädje, teamarbete, egenansvar, tillit, omtänksamhet och likabehandling. Vi värnar om ny kunskap och utveckling som bidrar till trygghet samt trivsel för både personal och patienter.
Vårt arbete sker såklart i enlighet med FN:s Barnkonvention och Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB)-standard, för att ge bästa möjliga vård utifrån varje barn och familjs behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en nytänkande och utvecklingsinriktad barnsjuksköterska till oss på Barnakutmottagning och Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Ystad.
Hos oss erbjuds du ett arbete med stor bredd och variation då verksamheten omfattar Barnakutmottagning, dagvård och slutenvård. Du får möjlighet att vara med och göra skillnad för våra patienter och följa dem genom hela vårdkedjan, från akuten, till inskrivning och utskrivning. Vi vårdar även barn och ungdomar före och efter operation.
I din roll som barnsjuksköterska arbetar du i team med undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut och dietist. Du har ett nära samarbete med läkare och du arbetar med att se till att arbetet flyter på smidigt. Arbetsuppgifterna innefattar förutom huvuduppdraget omvårdnad om barn och familjer är du även med och arbetar med utveckling, arbetssätt samt rutiner och att se till att rätt utrustning finns att tillgå. Vidare kommer du att arbeta med bedömning och triagering av barn och ungdomar på barnakuten, mota ambulanslarm, utföra undersökningar och behandling.
Vid önskemål finns möjlighet för rotation mellan barnavdelningen, barnakuten och barnmottagningen. I tjänsten kan även utvecklingsansvar ingå, med ansvar för att bidra till verksamhetens vidareutveckling samt utarbetande och uppdatering av vårdriktlinjer.
• Hos oss i Ystad finns barnakuten och barnavdelningen i samma lokaler och vi arbetar på båda. Inte minst för barnen och deras familjer är det en stor trygghet, men även vi i personalen uppskattar mycket att få vara en del av vården även efter besöket på Barnakuten. Det är så inspirerande att jobba med barn, bland annat för att det inte är bara barnen man jobbar med utan hela familjen, vilket ger ännu en dimension till arbetet, berättar Anna, barnsjuksköterska.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av barnsjukvård antingen på barnavdelning eller från barnakut.
Vi söker dig med ett positivt förhållningssätt, är trygg i din yrkesroll och som har hög flexibilitet till att anpassa dig efter arbetets förutsättningar. Du kan planera och prioritera ditt arbete, har god förmåga att arbeta i team samt lätt för att arbeta självständigt. För oss är det värdefullt om du har ett engagemang, god servicekänsla och förmåga att ta ansvar. Då vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Lasarettet i Ystad (visa karta
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123 45 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Sofie Österlind, Vårdförbundet 0411-99 50 07 Jobbnummer
9997008