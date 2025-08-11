Barnsjuksköterska till undervisningsuppdrag i Göteborg
Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska för uppdrag inom undervisning på yrkeshögskola.
Kursen går på halvfart under 6 veckor med undervisning på tisdagar med start v 36 - 41. Dock gäller det onsdag 3 sept vecka 35. I uppdraget ingår att undervisa enligt nedan, genomföra kunskapskontroller (med två tillfällen för omtenta), ge feedback och handledning samt betygsättning.
V 35 är på plats i Göteborg, övriga lektioner är på distans och via Google Meet. Undervisningsmaterial, kommunikation mm sker via en digital plattform (Classroom).
Kursen omfattar en helhetssyn på barn och ungdomars utveckling utifrån olika perspektiv. Följande områden bearbetas:
• barn och ungdomars fysiska, psykiska, kognitiva och sociala utveckling
* utvecklingsteorier
• anatomi och fysiologi
• barnets socialisation
• uppväxtvillkor utifrån ett mångkulturellt samhällsperspektiv
• familjebegreppet
Publicering​sdatum2025-08-11
Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet.
Specialistutbildning inom barn och ungdom med minst två års erfarenhet inom din specialitet.
IT-vana
Pedagogisk utbildning (behöver inte vara lärare)
Erfarenhet av att ha utbildat.
Var: Hybrid. På plats i Göteborg vid enstaka tillfällen.
Omfattning: 50%
Tidsperiod: V36-41
Arbetstider: Dagtid Sista dag att ansöka är löpande
Vi erbjuder:
Lön inom 24 timmar efter avslutat arbetspass
En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag
Snabb service och flexibla schemalösningar
Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens
Tjänstepension från första arbetade timmen
Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA
Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort
Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar
Vilka är vi på Sjuksyrra AB? Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Vi är ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge sjuksköterskor en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.
Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande. Ersättning
