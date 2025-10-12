Barnsjuksköterska Till Meliva Bumm Solna-Vikariat
Meliva AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-10-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Barnsjuksköterska till Meliva BUMM Solna - Välkommen till Meliva!
Vill du göra skillnad i barns liv - varje dag?
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - för barn, föräldrar och kollegor - samtidigt som du har förutsättningar för balans i livet. Det innebär bland annat stabila arbetstider och en arbetsmiljö där vi värnar om rimlig arbetsbelastning, kollegialt stöd och utrymme för återhämtning.
Här möter du barn och familjer med olika behov och bakgrunder, i en vardag där både professionellt ansvar och personligt engagemang är avgörande. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern - med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och vården för barn och unga.Publiceringsdatum2025-10-12Om tjänsten
Meliva BUMM Solna är en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning på specialistnivå. Vi tar emot barn och ungdomar mellan 0-17 år för utredning, behandling och uppföljning inom exempelvis ADHD/ADD, obesitas, astma, allergi och eksem.
Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter för barnsjuksköterska - exempelvis egen mottagning (ADHD, spirometrier, olika undervisningsskolor, obesitas m.m, telefonrådgivning och annat mottagningsarbete. Hos oss använder vi journalsystemet TakeCare och telefonväxelsystemet Tele Q.
Vi arbetar i nära team där barnsjuksköterskor, barnläkare, undersköterskor och psykologer samarbetar dagligen. Vi värdesätter både självständighet och god laganda - och uppmuntrar egna initiativ och utvecklingsidéer. Vi är som en familj!
Vi erbjuder dig
En engagerad och utvecklingsinriktad arbetsmiljö med fortlöpande utbildningstillfällen
Kollegor med specialistkompetens och stort engagemang
Närhet till kollektivtrafik så som t-bana, pendeltåg, tvärbana och bussar
Möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och rutiner
Ett större nätverk inom Meliva
Flexibel arbetsplats
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom
Har ett genuint intresse för barn och familjer
Arbetar strukturerat, är flexibel och lösningsorienterad
Kan hålla många bollar i luften!
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Är trygg i din yrkesroll och har ett öppet sinne för utveckling och förändring
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid kan diskuteras
Anställningsform: initialt ett vikariat på ett år från och med januari 2026
Placering: Solna
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Sandra Christow
Roll: Verksamhetschef
Mail: sandra.christow@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Hotellgatan 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Meliva Bumm Solna Jobbnummer
9552455