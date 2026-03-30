Barnsjuksköterska Till Martina Bumm Sollentuna
Bli en del av teamet på Barnsjukhuset Martina BUMM Sollentuna!
Vill du arbeta på en arbetsplats där barn och ungas hälsa alltid står i centrum - och där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och som person? Då kan Barnsjukhuset Martina vara rätt plats för dig.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är Stockholms största vårdgivare inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, med över 250 medarbetare på flera mottagningar i staden. Vår största enhet finns på Sophiahemmet.
Vi bedriver barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Utöver detta driver vi tre BVC-mottagningar samt logoped- och ortopediverksamhet för barn.
Grunden i vår verksamhet är allmänpediatrik, men vi har även många subspecialister. Våra barnsjuksköterskor har spetskompetens inom bland annat ADHD, astma/allergi, gastroenterologi, obesitas och uroterapi, och vi har även en aktiv dietistverksamhet.
Om enheten i Sollentuna
Vi söker nu en engagerad barnsjuksköterska till vårt team på Martina BUMM Sollentuna.
Här möter du ett prestigelöst och sammansvetsat team där barnsjuksköterskor, barnläkare, undersköterskor, medicinska sekreterare och psykologer samarbetar nära för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Hos oss är kunskapsdelning, kompetensutveckling och handledning en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder en trygg, trivsam och utvecklande miljö där arbetsglädje och gemenskap står i fokus. Som arbetsgivare är vi flexibla och strävar efter att skräddarsy anställningar som fungerar både för dig och för verksamhetens behov.
Din roll
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin. Rollen är bred och varierad och omfattar egen sjuksköterskemottagning inom vårdval BUMM.
På sjuksköterskemottagningen har du egna patienter för bland annat astma- och allergikontroller, eksemskola, enures och obstipation, obesitas, uppföljning av ADHD-medicinering samt rådgivning via telefon eller video.
Hos oss får du användning för hela din allmänpediatriska kompetens, ditt engagemang och din förmåga att se helhetsperspektivet. Våra patienter kommer från många olika bakgrunder och vi värdesätter ett öppet, lyhört och tvärkulturellt arbetssätt.
Du arbetar i nära samverkan med tvärprofessionella team men har också ett självständigt ansvar för dina patienter.
Tidigare arbete på BUMM är meriterande.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och stark arbetsglädje
Ett akademiskt klimat med internutbildningar och handledning
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider för balans mellan arbete och privatliv
En värderingsstyrd kultur med fokus på kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du kombinerar hög professionell kompetens med ett varmt och tryggt bemötande och bidrar till en kultur där patientsäkerhet och arbetsglädje går hand i hand.
Tjänsten är en heltidsanställning.
Ansökan
Är du intresserad av att bli en del av vårt team är du varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://barnsjukhusetmartina.se/
Sollentunavägen 130
)
191 44 SOLLENTUNA Arbetsplats
Martina Bumm Sollentuna
