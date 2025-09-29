Barnsjuksköterska Till Martina Bumm Och Lättakut På Sophiahemmet
2025-09-29
Bli en del av teamet på Barnsjukhuset Martina BUMM och lättakut på Sophiahemmet!
Vill du arbeta på en arbetsplats där barn och ungas hälsa alltid står i centrum - och där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och som person? Då kan Barnsjukhuset Martina vara rätt plats för dig.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är Stockholms största vårdgivare inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, med över 250 medarbetare på flera mottagningar i staden. Vår största enhet finns på Sophiahemmet.
Vi bedriver barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Utöver detta driver vi tre BVC-mottagningar samt logoped- och ortopediverksamhet för barn.
Grunden i vår verksamhet är allmänpediatrik, men vi har även många subspecialister. Våra barnsjuksköterskor har spetskompetens inom bland annat ADHD, astma/allergi, gastroenterologi, obesitas och uroterapi, och vi har även en aktiv dietistverksamhet.
Om enheten på Sophiahemmet
Vi söker nu en engagerad barnsjuksköterska till vårt team på Martina BUMM och lättakut på Sophiahemmet.
Här möter du ett prestigelöst och sammansvetsat team där barnsjuksköterskor, barnläkare, barnpsykiater, undersköterskor, verksamhetssamordnare, psykologer och logopeder samarbetar nära för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Hos oss är kunskapsdelning, kompetensutveckling och handledning en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder en trygg, trivsam och utvecklande miljö där arbetsglädje och gemenskap står i fokus. Som arbetsgivare är vi flexibla och strävar efter att skräddarsy anställningar som fungerar både för dig och för verksamhetens behov.
Din roll
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin. Rollen är bred och varierad och omfattar både arbete på lättakuten och egen sjuksköterskemottagning inom vårdval BUMM.
På lättakuten tar vi emot barn med infektioner, sårskador, misstänkta frakturer och andra akuta, enklare åkommor. Du arbetar bland annat med provtagning, spirometri, vitalparametrar, omläggningar och assisterar läkare vid undersökningar och behandlingar.
På sjuksköterskemottagningen har du egna patienter för bland annat astma- och allergikontroller, eksemskola, enures och obstipation, obesitas, uppföljning av ADHD-medicinering samt rådgivning via telefon eller video.
Du arbetar i nära samverkan med tvärprofessionella team men har också ett självständigt ansvar för dina patienter.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och stark arbetsglädje
Ett akademiskt klimat med internutbildningar och handledning
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider för balans mellan arbete och privatliv
En värderingsstyrd kultur med fokus på kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du kombinerar hög professionell kompetens med ett varmt och tryggt bemötande och bidrar till en kultur där patientsäkerhet och arbetsglädje går hand i hand.
Tjänsten kan utformas som hel- eller deltid. Schema med vardagar, kvällar och helger förekommer.
Ansökan
Är du intresserad av att bli en del av vårt team - som anställd eller konsult - är du varmt välkommen med din intresseanmälan som bara tar några sekunder . Urval och intervjuer sker löpande.
