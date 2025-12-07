Barnsjuksköterska Till Martina Bumm I Huddinge - Deltid
The We Select Company AB / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2025-12-07
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Ekerö
, Solna
eller i hela Sverige
Bli en del av teamet på Martina BUMM Huddinge!
Vill du arbeta på en arbetsplats där barn och ungas hälsa alltid står i centrum, där den kollegiala trivseln är god och där du får möjlighet att utvecklas professionellt? Då kan Martina BUMM Huddinge vara rätt plats för dig.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är Stockholms största vårdgivare inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, med över 250 medarbetare på flera mottagningar i staden.
Vi bedriver barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Utöver detta driver vi BVC-mottagningar samt logoped- och ortopediverksamhet för barn.
Grunden i vår verksamhet är allmänpediatrik och vi har många subspecialister. Våra barnsjuksköterskor har specialistkompetens inom astma/allergi, obesitas, adhd och uroterapi.
Om enheten i Huddinge
Vi söker nu en engagerad barnsjuksköterska till vårt team på Martina BUMM Huddinge.
Här möter du ett prestigelöst och sammansvetsat team där barnsjuksköterskor, barnläkare, barnpsykiater, undersköterskor, verksamhetssamordnare och psykologer samarbetar nära för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Hos oss är kunskapsdelning och kompetensutveckling viktigt. Vi erbjuder en trivsam och utvecklande miljö där arbetsglädje och gemenskap står i fokus. Som arbetsgivare är vi flexibla och strävar efter att kunna forma en anställning som fungerar både för dig och för verksamhetens behov.
Din roll
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin. Rollen är bred och varierad och omfattar egen barnsjuksköterskemottagning.
Du arbetar i nära samverkan med tvärprofessionella team.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och stark arbetsglädje
• Ett akademiskt klimat med utbildningar internhandledning
• Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Möjlighet till flexibla arbetstider för balans mellan arbete och privatliv
• En värderingsstyrd kultur med fokus på kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du kombinerar hög professionell kompetens med ett varmt och tryggt bemötande samt bidrar till en kultur där patientsäkerhet och arbetsglädje går hand i hand. Arbetslivserfarenhet från BUMM är meriterande.
Tjänsten är en deltidsanställning.
Ansökan
Är du intresserad av att bli en del av vårt team, är du varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://barnsjukhusetmartina.se/
Patron Pehrs väg 4 (visa karta
)
141 35 HUDDINGE Arbetsplats
Barnsjukhuset Martina Bumm Huddinge Jobbnummer
9632200