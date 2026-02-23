Barnsjuksköterska till BVC Tellus i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-02-23
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en engagerad distriktssköterska eller barnsjuksköterska som lockas av att arbeta tvärprofessionellt för att skapa bästa förutsättningar för barn och vårdnadshavare? Nu söker vi dig som bli en del av vår familjecentral Tellus i Landskrona.
Barnavårdscentralen (BVC) Tellus är del av Familjecentralen Tellus. Här samarbetar BVC med öppen förskola och socialtjänsten för att ge ett samlat stöd till barn och familjer. Teamet består av sjuksköterskor och specialistutbildade läkare som arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom barnhälsovårdens program fram till skolstart. En familjecentral är unik på så sätt att vi som arbetar här lättare kan samarbeta och hitta lösningar för olika behov. Detta underlättar för barn och vårdnadshavare att snabbt och enkelt få hjälp när behovet av lite extra stöd kan uppstå.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande enligt barnhälsovårdens basprogram. Du stöttar föräldrar, följer barns utveckling och gör hembesök hos nyfödda. Du arbetar självständigt och har möjligheter att styra ditt schema. Du leder föräldragrupper, genomför vaccinationer och deltar i läkarmottagningar tillsammans med en kollega och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi erbjuder även stöd till förstagångsföräldrar och nyblivna flerbarnsföräldrar men med första barnet fött i Sverige genom Trygga Tellus. Det innebär att du som sjuksköterska vid vissa besök och träffar barn och vårdnadshavare tillsammans med kurator och förskolepedagog. Syftet med samverkan är att skapa goda relationer samt främja barnets utveckling, den fysiska och psykiska hälsan och stärka föräldrarna i föräldrarollen.
Vi värdesätter ett nära och öppet samarbete som skapar en god arbetsmiljö och en trygg, patientsäker vård. Tillsammans arbetar vi för att ge familjer ett gott bemötande och en hög kvalitet i barnhälsovården. Hos oss får du en viktig roll i att utveckla verksamheten och bidra till en stabil och välfungerande barnavårdscentral med barnens och familjernas bästa i fokus. Du har ett nära samarbete med Vårdcentralen (VC) Tornet i Landskrona samt har kontinuerlig handledning via Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har vidareutbildning till distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbeta på BVC eller familjecentral tidigare.
Du som person är utvecklingsorienterad, drivande och har lätt för att samarbeta med både kollegor och familjer. Du har en god kommunikativ förmåga och skapar trygghet i mötet med barn och föräldrar. Samtidigt är du strukturerad och självständig i ditt arbete och tar ansvar för att bidra till en stabil och kvalitetsinriktad barnhälsovård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därefter komma att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
