Barnsjuksköterska till BVC Gullviksborg i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-04
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, Burlöv
, Lomma
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Är du barnsjuksköterska eller distriktssköterska och vill bli en del av vårt härliga team? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vårdcentralen Gullviksborg ligger i ett stadsområde söder om Malmö, med goda bussförbindelser och nära både yttre och inre ringleden för dig som kör bil. Vårdcentralen har idag cirka 7 300 listade patienter och vår barnavårdscentral (BVC) har cirka 750 barn listade. BVC Gullviksborg ingår i Familjecentralen Nydala, som är strategiskt placerad vid Nydalatorget. Vi arbetar nära Familjehusets övriga verksamheter öppna förskolan, barnmorskemottagningen och socialrådgivningen. I denna dynamiska och mångkulturella del av Malmö är Familjehuset en viktig aktör i barnfamiljers vardag.
Som familjecentral riktar vi oss till föräldrar och barn genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetet utgår från barnfamiljens behov och hela familjens livssituation, för att kunna bidra till god hälsa hos både barn och föräldrar. På BVC arbetar idag tre sjuksköterskor och arbetet hos oss är både varierande och självständigt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss på BVC Gullviksborg!
Vi utför undersökningar av barns hälsa och utveckling fram till skolstart. Vi gör hembesök och erbjuder råd och stöd om amning, utveckling och hälsa. På vår fina Familjecentral arbetar vi i team tillsammans med medarbetare inom öppen förskola, barnmorskemottagning och socialtjänst. Vi har nära kontakt och samarbetar med andra specialister.
Hos oss blir du en del av ett härligt team med bred kompetens och du erbjuds goda möjligheter till att utvecklas i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av liknande verksamhet och tidigare erfarenhet av journalsystemet PMO.
Du som söker tycker att det är spännande med förändring, tar gärna initiativ till att utveckla verksamheten och har ett intresse för människor. I ditt arbete är du strukturerad och har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vidare är du en person som trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier, har respekt för dina kollegor och är med och bidrar till ett välfungerande samarbete. Du har god förmåga att se och bemöta barnet och dess förälder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Anna Krämer, Verksamhetschef 0768-89 06 12 Jobbnummer
9948458