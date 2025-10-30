Barnsjuksköterska till barnnjurmedicin dagvårdsavdelning
2025-10-30
Är du sjuksköterska med ett stort intresse för barnsjukvård? Vi söker nu en erfaren sjuksköterska till vår dagvårdsavdelning för barn med njursjukdomar.
Ta chansen att bli en del av vårt härliga team!
Du erbjuds
ett dagtidsarbete i ett multidisciplinärt team där vi stöttar och inspirerar varandra till utveckling
en individuellt anpassad introduktion som kan sträcka sig upp till sju veckor
ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
På vår högspecialiserade dagvårdsavdelning arbetar du i team tillsammans med erfarna sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, kuratorer och syskonstödjare. Här tar vi emot barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Patienternas gemensamma nämnare är att de har en njurpåverkan, där vissa kommer in för en utredning medan andra går på regelbundna kontroller, undersökningar och/eller behandlingar för kroniska och komplexa njursjukdomar. Vi stöttar barn som har dialys i hemmet och vårdar barn före och efter njurtransplantation.
Som sjuksköterska på dagvården innefattar arbetsuppgifterna bland annat provtagning, förberedelser inför olika undersökningar läkemedelsbehandling, telefonrådgivning samt hantering av remisser och väntelistor. Eftersom många av våra patienter är kroniskt sjuka barn innebär rollen också mycket kontakt med föräldrar och närstående.
Avdelningen är öppen dagtid vardagar och samarbetar nära med slutenvårdsavdelningen. Arbetstiden är framförallt förlagd måndag till fredag, dagtid, men tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta 2 helgpass per månad inom slutenvården
Vi söker dig som
har ett stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar och vill utvecklas i din roll som sjuksköterska
tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar arbetet självständigt, samtidigt som du ser prestigelöst samarbete som en självklar del av arbetsdagen
gör korrekta avvägningar och prioriteringar i en komplex arbetsmiljö och visar gott omdöme i dina beslut
är empatisk och fokuserar på bemötande och omhändertagande av barn och ungdomar med svåra, ofta livslånga sjukdomstillstånd, och har även tid för deras anhöriga och närstående.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års erfarenhet inom barnsjukvård
Meriterande:
Specialistutbildning inom pediatrik
Erfarenhet av dagvårdsarbete
Erfarenhet av arbete med patienter med njursjukdomar.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
