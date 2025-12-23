Barnsjuksköterska till Akutmottagning barn och unga i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-12-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Har du intresse för barn- och akutsjukvård? Letar du efter din nästa utmaning där du får utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på akutmottagning barn och ungdom i Lund!
Inom verksamhetsområde (VO) barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) erbjuder vi vård av barn och ungdomar i både Lund och Malmö, med mottagningar och vårdavdelningar samt akutmottagningar på båda orterna. Vi arbetar efter FN:s barnkonvention och Nordisk Förening för sjuka barns behov (NOBAB) standard.
På akutmottagning barn och ungdom i Lund möter vi barn som kommer in akut med sjukdomar eller i samband med olyckshändelser. Vi tar emot barn inom specialiserad medicin upp till 18 år samt barn med kirurgiska tillstånd upp till 15 år. På jourtid tar vi även emot barn med besvär från öron-, näsa- och halsregionen. Vi har en enhetsansvarig sjuksköterska som arbetar dagtid och finns tillgänglig som ett erfaret stöd för nyanställda samt för de som redan arbetar hos oss. Vi har också två funktionsbarnsjuksköterskor och en funktionsbarnsköterska som arbetar 50 procent i vården och 50 procent med mentorskap och introduktion samt utveckling av vår enhet.
Om du är nyfiken på vår verksamhet är du varmt välkommen att hospitera på vår avdelning!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en driven och engagerad sjuksköterska/barnsjuksköterska som vill vara med och utveckla akutsjukvård för barn tillsammans med oss.
I din roll som sjuksköterska/barnsjuksköterska på akutmottagning barn och ungdom består dina arbetsuppgifter av omvårdnad och behandling av det akut sjuka barnet. Hos oss möts du av ett omväxlande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö som ställer krav på flexibilitet och samarbete.
Vi har åtta veckors introduktionstid, men din introduktion är individuell och anpassas givetvis efter dina tidigare erfarenheter. Progressionen sker successivt till ökat ansvar inom triagering, ambulansmottagning, akutrummet, behandlingar och omvårdnad kring det sjuka barnet och dess närstående. Introduktionen innehåller även utbildningar i patientnära analyser, grundläggande pediatrik, akutövningar, medicinsk teknik samt vårt triageringsverktyg RETTS. Som nyanställd sjuksköterska alternativt barnsjuksköterska har du alltid stöd av en erfaren kollega. Du får också en mentor som har lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och akutsjukvård, under din introduktionstid och även därefter, beroende på dina önskemål och behov.
Vi erbjuder en schemamodell med kvotavtal, vilket innebär att du arbetar 38,25 timmar i veckan och anställs på kombinerad dag- och nattjänstgöring, där du arbetar två helger på fem veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och/eller sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård eller akutsjukvård med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom barnsjukvård, men det viktigaste är att du har ett intresse för barnsjukvård.
Din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat och som person är du trygg i din yrkesroll och har lätt för att anpassa dig efter de föränderliga omständigheter som arbete på akutmottagning innebär. Du känner dig trygg i dina prioriteringar och har alltid patienten i fokus även när tempot stundtals är högt. Då vi arbetar nära i team är en god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och ett genuint intresse för barn och deras familjer något som är viktigt. Vi värdesätter att du som person är engagerad och flexibel samt mycket noggrann och stresstålig i ditt arbete. Då vi är måna om att hitta rätt person till vår arbetsgrupp lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser därför att du alltid strävar efter ett gott samarbete och bemöter kollegor och familjer utifrån Region Skånes värdegrund.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Nina Karmlid, Tf Enhetschef, Akutmottagning barn 046-17 80 20 Jobbnummer
9663168