Barnsjuksköterska till ABC Alla Barns Centrum Lidingö
2026-04-22
Placering: Lidingö och Fridhemsplan, Stockholm
Om ABC - Alla Barns Centrum
ABC är en väletablerad barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med verksamhet både på Lidingö och Kungsholmen (Fridhemsplan). Vi tar emot patienter från hela Region Stockholm och bedriver specialistvård för barn och unga upp till 18 år enligt avtal med regionen.
Utöver sedvanligt mottagningsarbete har vi ett omfattande ADHD-uppdrag med utredning, behandling och uppföljning.
I anslutning till vår verksamhet finns även en BVC inom samma koncern, vilket möjliggör ett nära samarbete och en sammanhållen vårdkedja.
Rollen
Som barnsjuksköterska hos oss arbetar du både självständigt och i team. Tjänsten är delad mellan våra mottagningar på Lidingö och Fridhemsplan, vilket ger en varierad arbetsvardag och möjlighet att arbeta i två etablerade miljöer.
Du har egen mottagning och möter barn, ungdomar och deras familjer inom hela det pediatriska spektrat. Du samarbetar nära erfarna barnläkare och ST-läkare och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete enligt sedvanlig praxis för BUMM
Egen patientmottagning och familjestöd
Telefonrådgivning
Teamarbete med läkare och övriga professioner
Delaktighet i utvecklings- och kvalitetsarbete
Vem är du?
Legitimerad barnsjuksköterska
Erfarenhet av öppenvård, gärna BUMM
Trygg i patient- och anhörigkontakt med ett professionellt bemötande
Samarbetsinriktad, prestigelös och utvecklingsdriven
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Spetskompetens inom pediatrisk subspecialitet
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Tidigare arbete på barnläkarmottagning
Ytterligare språkkunskaper
Erfarenhet inom astma/allergi, obesitas eller neuropsykiatri (NP)
Anställning & villkor
Tjänst: Heltid
Arbetstid: Vardagar 08.00-17.00 (helgfria)
Placering: Lidingö och Fridhemsplan
Anställningsform: Tillsvidare
Lön: Individuell lönesättningPubliceringsdatum2026-04-22Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Skicka CV och personligt brev till:rekrytering@allabarnscentrum.se
Vill du arbeta i en dynamisk verksamhet med hög medicinsk kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter? Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: rekrytering@allabarnscentrum.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABC-Alla Barns Centrum AB
(org.nr 559213-3580)
Fleminggatan 66 (visa karta
)
112 45 STOCKHOLM
9869429