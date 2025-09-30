Barnsjuksköterska sökes till Sachsska BUM i Handen
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är barnsjuksköterska och som vill bli en del av vårt kunniga och engagerade team på Sachsska BUM i Handen - en barnkliniksansluten öppenvårdsmottagning i Stockholm!
Vi är en välfungerande barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (vårdvals-BUM) som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.
Våra patienter bor huvudsakligen i kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Vi finns i trevliga och barnanpassade lokaler i Handens sjukhus. På vår mottagning arbetar barnsjuksköterskor, barnläkare, medicinska sekreterare och psykolog. I vår verksamhet finns även studenter och ST-läkare.
Arbetsbeskrivning
Vi möter barn och ungdomar i åldern 0 - 17 år med ett brett allmänpediatriskt spektrum av
funktionsnedsättningar och sjukdomar, däribland astma, allergier, buksmärta, huvudvärk, obesitas och avvikande tillväxt. Vi erbjuder specifik immunoterapi och utreder samt behandlar ADHD.
Vi behandlar våra patienter i nära samarbete med barnsjukhuset och kan därmed också ta hand om mer komplexa och ovanliga medicinska frågeställningar. Vi deltar också i sjukhusets fortbildning och kompetensutveckling.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat eget mottagningsarbete, patientnära arbete i samband med läkarbesök, telefonrådgivning, administrativa uppgifter och handledning av sjuksköterskestudenter. Samverkan med barn- och skolhälsovård, andra vårdgivare i närområdet samt med olika aktörer inom kommunen är en viktig del av verksamheten. Vår mottagning har öppet dagtid vardagar.
Hos oss får du användning för hela din allmänpediatriska kompetens, ditt engagemang och din förmåga att se helhetsperspektivet. Våra patienter kommer från många olika bakgrunder och vi värdesätter ett öppet, lyhört och tvärkulturellt arbetssätt.
På vår arbetsplats värnar vi om hållbarhet och kvalitet. Vi erbjuder en arbetsvardag med rimliga
förväntningar på arbetsinsats och produktion. Vi avsätter tid för utvecklingsarbete och har ett nära och professionsöverskridande samarbete för att ständigt förbättra våra flöden och den vård vi ger våra patienter. Vi erbjuder flexibilitet och möjlighet att påverka schema. Härliga torsdagsfrukostar finns på schemat varje vecka.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars hälsa. Erfarenhet från arbete på BUM eller motsvarande är meriterande. Som person är du flexibel, ansvarstagande och nyfiken samt har gott samarbete med kollegor och familjer. Du vill vara med och utveckla vår verksamhet med barnens bästa i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi är en arbetsplats där kvalitet, engagemang och hållbarhet står i centrum. Här finns utmärkta
förutsättningar att fortsätta utvecklas som barnsjuksköterska. Vi anpassar din introduktion utifrån din erfarenhet och vi har återkommande internutbildning.
Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar, däribland ett generöst friskvårdsbidrag,
föräldrapenningtillägg och föräldralön samt tillgång tillhälsoteam med fysioterapeuter. Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsyn
Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team! Skicka in din ansökan senast den 2 november 2025. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer så vänta inte med att höra av dig. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschef och barnläkare Mirja Götze Vetander, mirja.gotzevetander@regionstockholm.se
, 072-4688679.
Välkommen till en arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad!Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset ,Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Handen Kontakt
Mirja Vetander mirja.gotze-vetander@regionstockholm.se Jobbnummer
9534066