Barnsjuksköterska sökes till bemanningsuppdrag
Vi har nu ett spännande uppdrag på en BVC i Nyköping 1-2 dagar i veckan med start omgående.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Hälsokontroller
Hembesök
Föräldrastöd
Telefonrådgivning
Vaccinationer
Arbetet består av att självständigt lägga upp mottagningsarbetet. Nära samarbete med läkare och andra professioner från övrig verksamhetKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnsjuksköterska eller distriktssköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av arbete inom BVC. Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Arbetet kräver att du är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra och kan arbeta såväl självständigt som teambaserat. Du är uppmärksam, stabil och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
är distriktssköterska eller barnsjuksköterska, gärna med erfarenhet av BVC
kunnig i journalsystem Cosmic, Obsterix och PMO
Period
Vecka 19-35 med möjlighet till förlängning
Omfattning
1-2 dagar i veckan
Arbetstider
DagtidOm företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: info@claracare.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Clara Care Kontakt
CLARA CARE 08-800612
9865587