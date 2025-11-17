Barnsjuksköterska sökes till bemanningsuppdrag i Skåne
2025-11-17
Vi har nu ett spännande uppdrag på en vårdcentral i Österlen på 1-2 dagar i veckan med start omgående och fram tills v.35

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter till familjecentralen på VC. Behovet är 1-2 dagar i veckan med fredagarna som fast dag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnsjuksköterska eller distriktssköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av arbete inom BVC. Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Arbetet kräver att du är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra och kan arbeta såväl självständigt som teambaserat. Du är uppmärksam, stabil och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
Omgående - och fram tills v.35
Omfattning
Deltid (Cirka 30%)
Arbetstider
Dagtid

Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: info@claracare.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
273 30 TOMELILLA

Arbetsplats
Clara Care

Kontakt
CLARA CARE 08-800612

Jobbnummer
9609083