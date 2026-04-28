Barnsjuksköterska sökes till Barnläkarmottagning
2026-04-28
Barnsjuksköterska till ABC - Alla Barns Centrum (heltid)
Placering: Fridhemsplan, Stockholm, med möjlighet till regelbundna arbetspass även på vår mottagning på Lidingö.
Om ABC - Alla Barns Centrum
ABC är en väletablerad barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) centralt belägen vid Fridhemsplan på Kungsholmen, med mycket goda kommunikationer. Vi tar emot patienter från hela Region Stockholm och bedriver specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år enligt avtal med regionen.
Utöver sedvanligt mottagningsarbete har vi även ett omfattande uppdrag inom ADHD med fokus på utredning, behandling och uppföljning.
Vi bedriver verksamhet på två mottagningar - vår huvudmottagning vid Fridhemsplan samt en mottagning på Lidingö. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på båda enheterna.
I anslutning till vår verksamhet finns även en BVC inom samma koncern, vilket möjliggör ett nära samarbete och en sammanhållen vårdkedja för våra patienter.
Rollen
Som barnsjuksköterska hos oss arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du har egen mottagning och möter barn, ungdomar och deras familjer inom hela det pediatriska spektrat.
Du arbetar tillsammans med erfarna barnläkare och ST-läkare och är en aktiv del i vårt kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete enligt sedvanlig praxis inom BUMM
Egen patientmottagning och stöd till familjer
Telefonrådgivning
Teamarbete med läkare och övriga professioner
Delaktighet i utvecklings- och kvalitetsarbete
Vem är du?
Legitimerad barnsjuksköterska
Erfarenhet av öppenvårdsmottagning, gärna inom BUMM
Trygg i patient- och anhörigkontakt med ett professionellt och empatiskt bemötande
Samarbetsinriktad, prestigelös och engagerad i förbättringsarbete
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Spetskompetens inom pediatrisk subspecialitet
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Tidigare arbete på barnläkarmottagning
Ytterligare språkkunskaper
Erfarenhet av astma/allergi, obesitas eller neuropsykiatriska frågeställningar (NP)
Anställning & villkor
Tjänst: Heltid, vardagar 08.00-17.00 (helgfria).
Placering: Fridhemsplan (huvudmottagning) med möjlighet till arbetspass även på Lidingö
Varaktighet: Tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) till:rekrytering@allabarnscentrum.se
Vill du vara med och bidra till tillgänglig, modern och högkvalitativ barnsjukvård i en engagerad och utvecklingsinriktad miljö? Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: rekrytering@allabarnscentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Barnsjuksköterska".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABC-Alla Barns Centrum AB
(org.nr 559213-3580), http://www.allabarnscentrum.se
