Barnsjuksköterska sökes till Barnläkarmottagning - Deltid
2026-01-22
Barnsjuksköterska till ABC - Alla Barns Centrum
Placering: Fridhemsplan, Stockholm - med möjlighet till pass på vår nya mottagning på Lidingö.
Om ABC - Alla Barns Centrum
ABC är en väletablerad barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) på Kungsholmen, Fridhemsplan med utmärkta kommunikationer. Vi tar emot patienter från hela Region Stockholm och bedriver specialistvård för barn och unga upp till 18 år enligt avtal med regionen. Förutom sedvanligt mottagningsarbete har vi ett ADHD-uppdrag för utredning, behandling och uppföljning.
Intill oss finns även en BVC inom samma koncern - vi samarbetar tätt för en trygg vårdkedja.
Vi växer och öppnar i höst en ny mottagning på Lidingö. Därför söker vi nu fler kollegor som vill vara med och utveckla verksamheten, arbete erbjuds på två orter.
Rollen
Som barnsjuksköterska hos oss arbetar du både i team och självständigt. Du har egen mottagning och möter barn, ungdomar och deras familjer i hela det pediatriska spektrat. Du samarbetar nära erfarna barnläkare och ST-läkare och bidrar aktivt i vårt förbättrings- och kvalitetsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete enligt sedvanlig praxis för BUMM
Egen patientmottagning och familjestöd
Telefonrådgivning
Teamarbete med läkare och övriga professioner
Delaktighet i utvecklings- och kvalitetsarbete
Vem är du?
Legitimerad barnsjuksköterska
Van vid öppenvårdsmottagning, gärna BUMM
Bekväm i mötet med både patienter och anhöriga, med ett öppet och professionellt bemötande
Samarbetsinriktad, prestigelös och nyfiken på att förbättra arbetssätt
Språk: svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande:
Spetskompetens inom pediatrisk subspecialitet
Vana av journalsystemet TakeCare
Tidigare erfarenhet från barnläkarmottagning
Ytterligare språkkunskaper
Erfarenhet av astma/allergi, obesitas och neuropsykiatriska frågeställningar (NP).
Anställning & villkor
Tjänst:Deltid till minst 50- 60 %.
Ort: Fridhemsplan, Stockholm (möjlighet till arbetspass även på Lidingö)
Varaktighet: Tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Rekrytering sker löpande. Välkommen med CV och personligt brev till rekrytering@allabarnscentrum.se
Sök idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
