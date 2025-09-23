Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Neurologisk utredningsmottagning barn
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska till ett varierande och utvecklande arbete under dagtid!
Vid Neurologisk utredningsmottagning barn (NUMO) bedrivs regional och högspecialiserad vård i tvärprofessionella team.
Målgruppen är barn och ungdomar med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar i åldrarna 0-18 år. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagog, psykologer, kurator, logopeder, sjuksköterskor, dietist, undersköterskor, läkare och administrativ personal. Utveckling och forskning är en viktig del av verksamheten. Läs mer på vår hemsida: Neurologisk utredningsmottagningbarn
Om arbetet
Du kommer att arbeta med ett mångfacetterat innehåll som inte bara ställer krav på kompetens och erfarenhet utan också flexibilitet och engagemang. På mottagningsverksamheten är du en del av ett spasticitetsteam kring vård för barn och ungdomar med komplexa behov. En central arbetsuppgift är förebyggande arbete inför procedurrelaterad rädsla/smärta, andra medicinska delar är bland annat lustgasbehandling, sedering och smärtlindring. Arbetet är både utvecklande och spännande och innefattar till en stor del eget arbete med koordination, planering och många kontakter med vårdgrannar, familjer samt förberedelser och medverkan i olika behandlingsprocedurer.
I dina arbetsuppgifter ingår även bevakning, planering och administrering av läkemedelsbehandling för patienter med neuromuskulära sjukdomar i tät samarbete med ansvariga läkare och neuromuskulära teamet.
Möjlighet till administrativt arbete på distans finns.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Är du barnsjuksköterska eller har lång erfarenhet inom barnsjukvård är det meriterande. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla för oss och du bör ha lätt för att samarbeta med både barn, föräldrar och kollegor. Vi ser gärna också att du är lösningsfokuserad och trivs med arbetsuppgifter som växlar mellan glädje, bus och allvar. Arbetet kräver lyhördhet och tålamod för att skapa ett förtroende hos patienten och dennes vårdnadshavare, ett gott bemötande är därför A och O. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden, vänta inte med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-23Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurologisk utredningsmottagning barn Kontakt
Vårdenhetschef, Stiliani Nikolaidou 076-9402965 Jobbnummer
9523045