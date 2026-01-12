Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Neonatalavdelningen
Region Jämtland Härjedalen, Neonatalavdelningen
2026-01-12
Välkommen till oss på neonatalavdelningen!
Är du en engagerad sjuksköterska/barnsjuksköterska som vill utvecklas, vara en del av vårt team och känna att du alltid gör skillnad för patienten?
Gillar du dessutom akutverksamhet varvat med lugnare perioder och att arbeta med barn och deras föräldrar?
Välkommen till oss på neonatalavdelningen!
På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda barn från och med graviditetsvecka 28 och nyfödda sjuka barn upp till ca 6 månaders ålder. Vårdtiden varierar ifrån några timmar till flera månader.
För oss är det viktigt att alla nyanställda får det stöd de behöver för att känna sig trygga i sin yrkesroll och kunna ge våra patienter god och säker vård. Vi erbjuder dig en lång introduktion anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter som syftar till att du ska känna dig trygg när introduktionen är klar. Där efter går du alltid med en erfaren kollega.
Neonatalavdelningen tillhör område barn- och ungdomsmedicin, där ingår även mottagning och avdelning för barn och ungdomar upp till 18 år, med tillhörande barndagvård och lekterapi.
Du som vill jobba på länets enda sjukhus med den bredd och variation i arbetet som vi kan erbjuda - kommer att trivas på vår neonatalavdelning!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom neonatal verksamhet utformar du, tillsammans med vårdnadshavare och kollegor, vården utifrån varje barns specifika tillstånd och behov. Det ger utmanande arbetsuppgifter med bredd och variation samt goda möjligheter att utvecklas inom yrket. Arbetet utförs i team med undersköterska/barnsköterska och läkare. Vi erbjuder dig introduktion anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
Rotationstjänstgöring dag, kväll och natt med arbete på vardag, helg och storhelg.
Nyanställda sjuksköterskor arbetar dag och kväll under vardag, helg och storhelg men är undantagna nattarbete till en början.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för barnsjukvård. Erfarenhet från neonatalvård är inget krav. Du får introduktion tillsammans med erfaren sjuksköterska/barnsjuksköterska.
Meriterande är om du har specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller tidigare erfarenhet av neonatalvård.
Du tar initiativ och arbetar självständigt när så krävs, men är också flexibel och bra på att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
