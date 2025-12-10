Barnsjuksköterska/sjuksköterska Barn- o ungdomsmottagn Karlskoga lasarett
Vill du arbeta med barn, ungdomar och deras familjer i en stimulerande miljö tillsammans med engagerade medarbetare? Då ska du söka dig till oss!
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin är en länsverksamhet där barn- och ungdomsmottagningen Karlskoga är en av tre allmänpediatriska mottagningar. Hit kommer barn och ungdomar med sjukdomar som är för komplicerade för vårdcentral men inte så de behöver högspecialiserad vård. Vi har även akuttider för sjuka spädbarn 0-1 år. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska samt medicinska vårdadministratörer.
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin har även en bred verksamhet med slutenvård och dagvård. Slutenvården finns på två länsövergripande avdelningar, neonatalavdelning för nyfödda barn med högspecialiserad vård, en pediatrisk avdelning, dagvård, samt mobilt barnteam. Det finns även subspecialistmottagning på USÖ.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Allmänpediatrisk mottagningsverksamhet. Telefonrådgivning, egen sjuksköterskemottagning inom exempelvis astma/allergi, obesitas, enures samt assistera mottagningens läkare. I samband med patientbesök sker exempelvis provtagning, information/undervisning, dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter. Arbete på andra barn- och ungdomsmottagningar inom vårt verksamhetsområde i länet kan förekomma.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande med vidareutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, gärna med erfarenhet från mottagningsverksamhet och/eller arbete med barn, ungdomar och deras familjer.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
