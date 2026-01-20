Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till Martina BVC Lidingö
The We Select Company AB / Sjuksköterskejobb / Lidingö Visa alla sjuksköterskejobb i Lidingö
2026-01-20
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till Martina BVC Lidingö - vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning
Vill du arbeta på en BVC där samarbete, engagemang och hög medicinsk kompetens går hand i hand? Vi är tre BVC-enheter på Martina - Lidingö, Norra Djurgårdsstaden och Sophiahemmet - som har ett nära och välfungerande samarbete. Hos oss blir du en del av ett erfaret och stöttande team, med tät kontakt både mellan BVC:erna och med vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUMM) som är belägen på Sophiahemmet.
Nu söker vi en barnsjuksköterska eller distriktssköterska till vår BVC på Lidingö.
Arbetsplats
Barnsjukhuset Martina bedriver BVC-verksamhet på tre platser: Sophiahemmet, Norra Djurgårdsstaden och Lidingö. Denna tjänst är placerad på Lidingö, men du ingår i ett större sammanhang med kollegialt utbyte och samarbete mellan våra mottagningar.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Du arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram med bland annat:
• Hembesök
• Mottagningsbesök
• Telefonrådgivning
• Föräldragrupper
Arbetet är självständigt men sker alltid med gott stöd av erfarna kollegor och läkare. Vi värdesätter dialog, samarbete och gemensam utveckling av verksamheten.Bakgrund
Vi söker dig som: är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.
Erfarenhet av arbete på BVC är meriterande. Som person är du flexibel, engagerad och trivs i en verksamhet som är i utveckling. Du har ett professionellt och varmt bemötande gentemot barn och föräldrar.
Anställning
Vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. Lön sätts individuellt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://barnsjukhusetmartina.se/bvc-martina/
Agavägen 54 (visa karta
)
181 55 LIDINGÖ Arbetsplats
Martina BVC Lidingö Jobbnummer
9694823