Barnsjuksköterska/ distriktssköterska till Järna Barnavårdscentral
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-07-09
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Varmt välkommen till oss på Järna Barnavårdscentral! Hos oss kommer du till en liten engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
I rollen som BVC sjuksköterska på barnavårdscentralen möter du familjen under barnets första viktiga tid i livet. Vi söker dig som brinner för barn och deras rättigheter.
Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm med det nationella barnhälsovårds programmet. Du arbetar självständigt men har alltid medarbetare nära till hands att samarbeta och bolla saker med. Rollen som BVC sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, utvecklingsbedömningar och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser.
Vi använder oss av journalsystemet Take Care och vi ser gärna att du kan hantera detta system. Vi vill gärna att du är med och arbetar med processer och rutiner.
Hos oss kommer du få härliga kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget. Vi är ett litet BVC med endast två BVC sjuksköterskor men då vi delar lokaler med Järna Rehab och Järna Vårdcentral finns många kollegor i härlig samklang där gemenskapen är stor. Våra yrkesprofessioner i de andra verksamheterna är läkare, psykolog, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktor, dietist och medicinska sekreterare. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen, rehab, BVC med stort hjärta!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska med specialistutbildning i form av barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på barnavårdscentral sedan tidigare. Stor vikt läggs på dina personliga kvaliteter att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt, prioritera samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid familjen i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Körkort behörighet B är ett krav.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänsten är på deltid 60-75% men ett upplägg med delad tjänst på vårdcentralen för att kunna arbeta heltid kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att söka redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Linda Grip, linda.grip@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Försäljning av annonser, konsulttjänster eller bemanningsföretag undanbedes vänligt men bestämt.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Storgatan 13 (visa karta
)
153 30 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järna Vårdcentral Kontakt
verksamhetschef
Linda Grip linda.grip@primavard.se Jobbnummer
9998570