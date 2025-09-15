Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till BVC Stockholm Norra
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till BVC Stockholm Norra timanställning
Vill du vara med och ge barn en trygg start i livet?
Hos oss på BVC Stockholm Norra får du som sjuksköterska möjlighet att arbeta flexibelt som timanställd på flera av våra enheter.
Här möter du barn och familjer i vardagen och bidrar till en meningsfull vård som gör skillnad.
Du kommer att få mycket kompetenta och trevliga kollegor som du arbetar nära med. Vi stöttar varandra och har ett öppet arbetsklimat där alla får vara en del av vår framgång. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och vår vision är Trygga Välmående Barn och Trygga Vuxna. Vi strävar efter hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet för våra familjer.
BVC Stockholm Norra består av 15 enheter:
Kungsängen, Kallhäll, Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista, Sollentuna, Rotebro, Rissne, Solna, Hässelby, Vällingby, Brommaplan, Alvik, Vantör och Lidingö.
Här arbetar vi tillsammans för att främja barns hälsa och utveckling genom stöd, rådgivning och förebyggande barnhälsovård. Du kan läsa mer om oss på BVC-mottagningar i Stockholm
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och familjer.
Timanställning med varierande arbetspass.
Möjlighet att arbeta på flera olika BVC-enheter i BVC Stockholm Norra.
Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till kompetensutveckling
Delaktighet i familjecentralens arbete
Varierade arbetsuppgifter
Flexibla arbetstider och generös friskvårdsersättning
En hälsofrämjande arbetsplats
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och stimulerande arbete med sedvanliga arbetsuppgifter för bvc sjuksköterska inom barnhälsovården. Uppdraget omfattar sedvanliga hembesök på bvc, kan också bli aktuellt med hembesök i utökade hembesöksprogrammet (RUTH), hälsokontroller vid barnens nyckelåldrar och vaccinationer. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i Barnsjukvård eller Distriktsvård, med erfarenhet av barnhälsovård
Är flexibel, kan lätt ställa om och trivs med varierande arbetsuppgifter
Är ansvarsfull, empatisk och van att möta människor i olika situationer
Är intresserad av att arbeta på flera enheter
Har svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom SLSO samt goda kunskaper i engelskaSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
