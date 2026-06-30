Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till BVC på Vårdcentralen Fjärås
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta bedömning av barns utveckling, stöd i föräldrarollen, hembesök hos våra nyfödda, föräldragrupper, läkarmottagning på BVC, telefonrådgivning på BVC. Du kommer att arbeta utifrån barnhälsovårdens basprogram för att främja barnens hälsa och utveckling. Vidare kommer du att ha en viktig roll som rådgivare till de familjer som du möter.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Fjärås är en välfungerande, offentligt driven vårdcentral belägen i hjärtat av Fjärås. Vi är en trivsam arbetsplats med härligt, gott gäng som ansvarar för strax över 6800 listade patienter. Här finns allt under samma tak: läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, laboratorium, distriktssköterskemottagning, BVC, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnastik etc.
Vi på Vårdcentralen Fjärås arbetar aktivt tillsammans med ständigt förbättringsarbete och delaktighet. För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära teamarbete mellan alla yrkesgrupperna, för att på bästa sätt hjälpa våra patienter och skapa god arbetsglädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning på hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av mottagningsarbete på BVC är meriterande och vi ser att du har god datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i vårt journalsystem Cosmic. B-körkort är ett krav.
Du som vill arbeta i vårt härliga team är en flexibel, engagerad och initiativrik person, du planerar självständigt och strukturerat ditt arbete samtidigt som du har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju före sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Rajgräsvägen 1 (visa karta
)
439 71 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Andersson 073-1427004 Jobbnummer
9985299