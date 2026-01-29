Barnsjuksköterska/ Distriktssköterska till Alviks BVC
Välkommen till Alviks BVC
Hos oss kommer du vara en av fyra sjuksköterskor som tillsammans arbetar och brinner för att ge barnfamiljer den bästa starten i livet.
Vi bedriver, i nära samarbete med föräldrastöd, BMM och öppna förskolan, ett familjecentrerat arbete.
Alviks BVC är en del av BHV Stockholm Norra där 15 BVC-mottagningar ingår. Detta möjliggör kunskapsutbyte mellan mottagningarna och, tillsammans med vår verksamhetsutvecklare, arbetar vi fortlöpande med förbättrings-och utvecklingsarbeten utifrån våra mottagningar. Du kan läsa mer om oss på Alviks BVC
Vi har ett tätt samarbete med Brommaplans BVC genom gemensamma möten och aktiviteter.
Vi erbjuder våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som BVC sjuksköterska hos oss kommer du att erbjudas ett spännande arbete där du har stora möjligheter att utvecklas. Du kommer att arbeta självständigt och ha ett eget ansvar över ditt arbetsområde men samtidigt ha kollegor och en närvarande ledning runt dig. Utbildningar erbjuds fortlöpande under anställningen.
Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens hälsouppdrag som innefattar bland annat hembesök, hälsokontroller av barnen vid nyckelåldrar, vaccinationer samt föräldragruppsverksamhet, där vi utgår från barnen och familjernas behov. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.
Du kommer att arbeta dagtid, aldrig röda dagar eller helger. Vi har flextid och individuella scheman som du till stor del kan påverka.
Har du ett särskilt intresse för amning samt finns möjlighet att arbeta på någon av våra vår amningsmottagningar.Kvalifikationer
Du skall vara sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom eller distriktsvård. Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom SLSO samt goda kunskaper i engelska.
Tidigare erfarenhet av arbete inom BHV är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av förebyggande och hälsofrämjande arbete. BVC arbetet är till stor del individuellt men är i hög grad även ett teamarbete. Förmågan att se mottagningens behov är en positiv egenskap som värdesätts. Du tycker om att bygga relationer till barn och familjer och trivs med att samverka med andra professioner. Vi ser gärna att du är flexibel, har en god kommunikativ förmåga och kan planera ditt arbete så att det passar dig och mottagningen. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Du kanske är den där personen som är lika stabil som du är kreativ? Som är van att hantera många möten men fortfarande är full av empati? Som brinner för barn och deras rättigheter? Som älskar att följa familjer i deras resa från nyfödd till skolstart?
Då är du helt rätt för oss. Du kommer att ha kontakt med olika typer av familjer och barn vilket kräver att du är flexibel och har god kommunikativ förmåga.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Arbetstid måndag-fredag. Vid heltid kan tjänstgöring på annan enhet förekomma. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
