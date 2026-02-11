Barnsjuksköterska/Distriktssköterska BVC, vikariat
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla
2026-02-11
Välkommen till Närhälsan Ljungskile vårdcentral och BVC.
Välkommen till Närhälsan Ljungskile vårdcentral och BVC.
Hos oss arbetar cirka 30 engagerade medarbetare inom flera yrkeskategorier, såsom distriktsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer och läkare. Vi värdesätter ett öppet och inkluderande arbetsklimat där samarbete över professionsgränserna är en naturlig del av vardagen.
Vi är en medelstor och dynamisk vårdcentral med 8 600 listade patienter, och vi arbetar tillsammans för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Som medarbetare inom Närhälsan erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter, bland annat genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra våra arbetssätt och stärka kvaliteten i vårt bemötande och vår service. Läs gärna mer om våra förmåner och erbjudanden på Närhälsans hemsida: Fördelar och förmåner - Närhälsan
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på BVC är omväxlande, där du följer barn med vårdnadshavare från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Du har en central roll i att möta familjernas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen. Du kommer bland annat arbeta med hälsokontroller, vaccinationer och föräldragrupper.
Samarbete sker i tvärprofessionella team på vårdcentralen och samverkan sker även med externa vårdaktörer såsom förskola. skola, familjecentral och specialistsjukvård. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med barn och unga.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på cirka 80% till och med 31 augusti 2027.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
