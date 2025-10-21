Barnsjuksköterska digitalt på distans (timanställning)
Knodd Vård AB / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-10-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knodd Vård AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Vellinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Om Knodd
Knodd startades för att vägleda, ge trygghet åt och stärka småbarnsföräldrar. Vi är en vårdgivare som helt fokuserar på barnsjukvård. Hos oss kan småbarnsföräldrar idag få stöd och barnsjukvård från erfarna sjuksköterskor, barnläkare och barnpsykologer via videosamtal, gå digitala föräldrakurser, samt följa och förstå sina barns hälsa och utveckling - allt genom Knodd-appen. Idag består organisationen av ca 120 specialistsjuksköterskor, ett femtontal barnläkare och tre barnpsykologer med lång och gedigen erfarenhet från barnsjukvård och barnhälsovård. Majoriteten av Knodds vårdpersonal jobbar deltid hemifrån på distans, och många jobbar därmed även inom andra verksamheter inom fysisk vård.
Vi jobbar ständigt för att skapa tryggare och mer personlig vård på sätt som sätter barnens och föräldrarnas behov i fokus. På så sätt vill vi även minska onödiga besök till akutsjukvård och ge rätt vård på rätt nivå.
Så går det till
Som barnsjuksköterska på Knodd kan du jobba på distans deltid, hemifrån eller varifrån du vill i Sverige. Vi erbjuder en flexibel arbetsform där du via videosamtal på Knodds plattform hjälper föräldrar och barn som söker vård hos oss. Inför varje samtal har föräldern lämnat en digital anamnes och samtalet journalförs i ett externt journalsystem.Publiceringsdatum2025-10-21Profil
Förr att jobba hos oss behöver du:
Vara specialistutbildad barnsjuksköterska
Ha minst 5 års erfarenhet av barnsjukvård, såsom barnakut, barnläkarmottagning, medicinavdelning eller annan verksamhet som vi bedömer likvärdig
Vara trygg i telefonrådgivning och i att ställa diagnos för barn 0-6 år
Ha språklig kompetens i svenska och engelska i tal och skrift
Praktiska förutsättningar för att kunna arbeta är att du har:
Bra internetuppkoppling för digitala besök
Grundläggande datorvana
Kunna arbeta minst ett pass på 4h i veckan, alternativt 16h i månaden
Tillgång till ett rum där du kan stänga dörren om dig och ha en neutral yta i bakgrunden
Arbetstider
Det finns en stor variation av arbetspass och flexibilitet i att välja tider utifrån verksamhetens behov och egna preferenser. I nuläget är behovet som störst på vardagskvällar (från kl. 16) samt på helger. Våra öppettider är 07-22 vardagar, 07-21 på helger.
Introduktion
Efter anställning genomgår varje medarbetare en introduktion där man sätts in i Knodds tekniska system, rutiner och medicinska riktlinjer.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att skriva till jobb@knodd.se
. Vi ser fram emot din kontakt!
Knodd Medicare AB är den registrerade vårdgivaren som tillhandahåller vården på Knodd och där hälso- och sjukvårdspersonal anställs. Precis som andra vårdgivare omfattas Knodd Medicare av bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Patientdatalagen, Patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter samt agerar inom IVO:s tillsyn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Knodd Vård AB
(org.nr 559161-6304) Jobbnummer
9566786