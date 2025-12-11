Barnsjuksköterska, Capio Alva Bumm Hagastaden
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Vill du bli en del av ett team med hög kompetens och stor arbetsglädje? Välkommen till oss!
Capio Alva Bumm Hagastaden är en väletablerad verksamhet med erfarna barnläkare, barnpsykiatriker, barnpsykologer och barnsjuksköterskor. Hos oss samarbetar vi i ett prestigelöst klimat med fokus på att erbjuda barnen bästa möjliga vård.
Vi finns i ljusa, fräscha lokaler i hjärtat av Stockholm, intill Nya Karolinska sjukhuset med närhet till butiker, restauranger och kollektivtrafik.
Vi tar emot barn och ungdomar 0-17 år för utredning, behandling och uppföljning av alla barnmedicinska frågeställningar samt erbjuder akuta besök för barn upp till 6 månader. Utöver basuppdraget bedriver vi utredning och behandling av ADD/ADHD.
Vi arbetar aktivt både med medicinska frågeställningar och barnrättsfrågor som en del av vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Digitala och AI-baserade lösningar som Tandem och Evira är redan en del av vår verksamhet, vilket gör oss flexibla och väl rustade inför framtiden.
Capio Alva BUMM finns på flera geografiska platser med mottagningar vid Medborgarplatsen, Sickla, Hagastaden och Upplands Väsby.
Vi söker nu dig som är specialistutbildad barnsjuksköterska och vill bidra till vår verksamhet vid Hagastaden.
Din roll
I rollen som barnsjuksköterska hos oss får du en stimuletande och varierad vardag där du både fungerar självständigt och arbetar i nära samarbete med erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor. Du roterar mellan mottagningens olika uppgifter så som telefonrådgivning, provtagning, spirometrier, pricktester, remisshantering och patientärenden via 1177. En stor och viktig del av rollen är också att självständigt ta patientbesök inom områden som obesitas, förstoppning/enures, astma-allergi, hudbesvär samt ADHD/ADD. Här får du möjlighet att kombinera basalt kliniskt arbete med eget ansvar och långsiktiga vårdrelationer - alltid med barnets bästa i fokus.
Tjänsten är ett föräldravikariat.
Vi erbjuder dig
Vi samarbetar i ett välkomnande arbetsklimat och hos oss får du en skräddarsydd introduktion efter dina behov och erfarenheter. Vi erbjuder självklart:
Kollektivavtal
Tjänstepension enligt avtal
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Stabil supportorganisation
Om dig
Vi söker dig som är specialistutbildad barnsjuksköterska. Erfarenhet av arbete på BUMM är starkt meriterande men stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Är du en trygg och självständig person av problemlösande karaktär kan det här vara rätt roll för dig! Du är trygg i mötet med barn och deras föräldrar och för dig är ett gott bemötande en självklarhet. Du klarar av att arbeta i ett bitvis högt tempo och känner liksom oss en stor arbetsglädje. Klappar ditt hjärta lite extra för någon av våra patientgrupper tar vi givetvis tillvara ditt intresse utifrån verksamhetens möjligheter. Du har lätt för att lära dig nya områden, är handlingskraftig och tvekar inte att ta i när det behövs.
Tycker du om att skratta på jobbet? Välkommen till oss! Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-02-15
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Åsa Nilsson asa.nilsson2@capio.se +46700915863 Jobbnummer
9638746