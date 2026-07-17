Barnsekreterare till socialförvaltningen Sydväst
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2026-07-17
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Om jobbet
Vill du ha ett utmanande och roligt arbetet med fokus på placerade barn och deras familjer? Är du socionom? Då ska du söka arbete hos oss!
Som barnsekreterare har du myndighetsansvar enligt SoL och LVU och följer barnets eller ungdomens placering på nära håll. Du arbetar med utredningar, övervägande och omprövningar. Du följer självklart upp även andra insatser för barnet, så som Skolfam och har en kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar som är placerade i familjehem och HVB/stödboende. Du arbetar med barnets biologiska föräldrar och nätverk utifrån vad som blir bäst för just det placerade barnet.
Barnsekreterargruppen är ett positivt gäng i blandade åldrar med stort engagemang för att barn och ungdomar ska få det de behöver. Vår enhet består av 18 anställda, 15 barnsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Arbetsledningen är stabil, med lång erfarenhet och hög tillgänglighet för stöd i vardagen. Vi gillar utveckling och ser till att fördjupa oss i olika område, bl a vårdnadsöverflytt, barnsamtal, barn och ungdomar med särskilda behov, Västermodellen och LÖSA. I vår förvaltning och enhet har vi satsat på nära arbetsledning.
För oss är det viktigt med prestigelöshet, att jobbar nära varandra och att vi hjälps åt. Vi tror på delaktighet i utvecklingsarbete som rör både fältet med placerade barn liksom nya socialtjänstlagen. Vi anser det viktigt att ta tillvara på familjens egna resurser och lösningar. Vi har ett nära samarbete och är samlokaliserade med familjehemssekreterarna. En viktig del för oss är att ge de placerade barnen och ungdomarna delaktighet i sina processer och vi tillämpar metoder så som tejping och LÖSA men även i form av vårt fördjupade samarbete med vår resursenhet. Dialog, tillit och skratt är självklara delar i vardagsarbetet. Som ny på jobbet ges du en god introduktion och du ges möjlighet att arbeta tillsammans, för en bra arbetsmiljö där du får det stöd du behöver för att kunna möta våra barn och deras familjer på ett bra sätt. Som barnsekreterare hos oss arbetar du i team med familjehemssekreterarna. Vi har tillgång till en öppenvårdsenhet med bred och god kompetens.
Då en av våra medarbetare kommer att lämna oss på grund av flytt från Göteborg och en kommer att gå på föräldraledighet söker vi nu dig som vill ingå i vårt team.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från arbetet med placerade barn och gärna som barnsekreterare. Du har socionomexamen och jobbar eventuellt redan idag med myndighetsutövning. Du som söker behöver ha ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och utgår från barns rättigheter. Du har kunskaper inom lagstiftningen, SoL och LVU, och har kunskap om och arbetar enligt BBIC, Barns Behov i Centrum. Du kan hantera dokumentationen väl samt uttrycker dig på ett respektfullt sätt i tal och skrift. Körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har andra utbildningar som breddar och stärker vår samlade kompetens.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du har en god förmåga att balansera krav och kan fatta välgrundade beslut även om du har tighta tidsramar. Du tar ansvar för både dina och gruppens arbetsuppgifter. Du har barnens bästa i fokus och gör ditt bästa för att utföra och följa upp dina arbetsuppgifter. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Låter det här som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Det tänkta lönespannet för tjänsten är 37 000 - 48 000 sek per månad. Lönen baseras på en samlad bedömning av din utbildning, erfarenhet och kompetenser du tar med dig in i rollen. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: goteborg.se/Jobba i Göteborgs Stad/Så är det att jobba i Göteborgs Stad/Lön, ersättningar och förmåner.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Hubert Larsson, Vision hubert.larsson@fv.vision.se 0313679303 Jobbnummer
10004849