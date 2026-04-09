Barnsekreterare till Socialförvaltningen Nordost
2026-04-09
Om jobbet
Är du redo att göra skillnad inom familjehemsvården? Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete? Då är du rätt person för oss!
Som barnsekreterare arbetar du aktivt med att planera och följa upp vården för placerade barn. Du har kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar i familjehem eller HVB, framför allt genom att regelbundet åka och besöka dem där de är placerade, vilket innebär en del resor i tjänsten. Du samarbetar nära med föräldrar, familjehem, nätverk, skolor och andra samverkanspartners. Du utvärderar löpande barnens behov, gör bedömningar och fattar beslut om hur vården bäst ska genomföras. Du arbetar i team med familjehemssekreterare kring varje barn och dess familjehem.
Vår utgångspunkt är att göra barnet så delaktigt som möjligt i sin vård och involvera barnets nätverk utan att riskera skyddet för barnet. Vi arbetar därför med metoder som Signs of Safety och LÖSA. Vi arbetar också med Skolfam som är en evidensbaserad metod, där vi har psykologer och specialpedagoger hos oss, som stärker oss i arbetet med att barnen ska få en så bra skolgång som möjligt. Vi löser många svåra situationer med hög kvalitet genom samarbete och ett strukturerat arbetssätt. Arbetet är mångsidigt och kan vara krävande i perioder, men det är också otroligt givande och ger oss mycket tillbaka. Vi har en stark teamkänsla och ett öppet klimat där vi uppskattar och stöttar varandra.
Vad erbjuder vi dig?
Vi är en enhet med fokus på god arbetsmiljö och arbetsglädje, vi har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Vi har små grupper och nära stöd av erfarna arbetsledare. Du får regelbunden metodhandledning och extern processhandledning. Vi har ett stort fokus på kompetensutveckling. När du börjar hos oss kommer du att få stöd av vår introduktionssamordnare och vi har även en socialadministratör till hjälp i det löpande arbetet. Vi har ett upparbetat arbetssätt med flexibel arbetsplats som ger stor frihet i arbetet och möjlighet till distansarbete för att underlätta balans mellan arbete och privatliv.
Vi vet att det här arbetet kan vara utmanande, men vi ser också värdet och belöningen i att göra skillnad i barns och ungdomars liv. Hos oss får du det stöd du behöver för att lyckas med ditt uppdrag!
Tjänsten är geografiskt placerad i Hjällbo.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha:
• Socionomexamen
• Goda kunskaper om barns utveckling
• Kunskap om lagstiftning inom sociala barnavårdsområdet
• B-körkort
Utöver ovan nämnda krav är det även meriterande om du har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete med barn och ungdomar
• Goda kunskaper om BBIC
• Utbildning och erfarenhet av barnsamtal
• Erfarenhet av arbete med Signs of Safety
För att lyckas i tjänsten behöver du ha ett tydligt barnperspektiv, god förmåga att samarbeta och ha ett gott bemötande. Du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. För att upprätthålla en rättssäker dokumentation behöver du vara noggrann och strukturerad samt ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vidare använder du tiden effektivt, arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och kan omstrukturera vid akuta händelser samt har förmågan att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer sker löpande, så ansök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Mikael Johansson, Vision 031-3653070
9844814