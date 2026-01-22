Barnsekreterare till familjehemsteamet enheten för barn och unga
2026-01-22
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Bjuvs kommun satsar på barn och ungdomar och jobbar för att sätta nästa generation först. Det finns ett tydligt och målmedvetet arbete för att kunna ge förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet och för människor att skapa sin egen framtid. Vi vill ge barn goda förutsättningar att berätta om sin upplevelse och uppfattning där det som sker i livet kan bli begripligt och där vi tillsammans kan hitta en väg framåt. Vårt uppdrag är att jobba för en hållbar utveckling där nästa generation finns i fokus även när livet kan vara utmanande.
Barnsekreterare - en viktig roll för barnets trygghet och framtid
Som barnsekreterare har du en avgörande roll i att skapa stabilitet, kontinuitet och trygghet för barn och unga som befinner sig i en utsatt livssituation. Du är ofta den vuxna som följer barnet över tid och ser till att barnets rättigheter, behov och perspektiv inte tappas bort i komplexa processer och förändringar. Genom att kombinera myndighetsansvar med ett barnnära och relationsskapande arbetssätt bidrar du till att barnets vardag blir mer begriplig och hanterbar - och gör verklig skillnad i barnets liv.
Tjänsten är ett vikariat på 15 månader
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som barnsekreterare arbetar du självständigt men aldrig ensam. Du ingår i ett nära team där samarbete med familjehemssekreterare och kollegor på enheten är en självklar del av vardagen vi finns för varandra och för barnen. I rollen följer du placerade barns utveckling och vård i familjehem för barn och unga 020 år, enligt Socialtjänstlagen och LVU. Arbetet innebär myndighetsutövning, uppföljning och dokumentation, vilket ställer krav på struktur, planeringsförmåga och god samarbetsförmåga.
Du har en central roll i att skapa och upprätthålla ett fungerande tredelat föräldraskap mellan familjehem, vårdnadshavare och socialtjänst, med barnets bästa som gemensam utgångspunkt. En viktig del av uppdraget är också att vara en trygg och närvarande vuxen för barnet att lyssna, förklara och hjälpa barnet att förstå sina känslor och upplevelser utifrån både sin livshistoria och sin nuvarande situation.
Du verkar för goda, trygga och barnanpassade umgängen och ser till att barnets röst ges reellt utrymme i beslut och sammanhang som rör barnet. Arbetet präglas av komplex problemlösning och kräver professionellt omdöme, förankrat i lagstiftning, riktlinjer och praxis.
Vi söker dig som är nyfiken på utveckling och som vill bidra till ett lärande arbetssätt. Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning och deltar aktivt i verksamhetsutveckling både självständigt och tillsammans med teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, gärna inom myndighetsutövning eller annan verksamhet enligt Socialtjänstlagen och LVU.
Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du trivs i ett nära samarbete med kollegor och samverkansparter. Du är trygg i din myndighetsroll, har ett professionellt omdöme och kan fatta välgrundade beslut även i komplexa och sammansatta ärenden.
Vi söker dig som har ett genuint barnperspektiv och som kan bygga förtroendefulla relationer med barn och unga i olika åldrar. Du har förmåga att möta barn på ett lyhört, respektfullt och åldersanpassat sätt, och kan bidra till att göra barnets situation begriplig och hanterbar.
Du har god samarbetsförmåga och kan bidra till ett fungerande tredelat föräldraskap mellan familjehem, vårdnadshavare och socialtjänst. Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift och har god dokumentationsvana.
Arbetet innebär resor i tjänsten och kräver att du har B-körkort och är van att köra bil.
Vi värdesätter att du är nyfiken, utvecklingsinriktad och vill bidra till ett lärande arbetssätt. Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning och är öppen för att utveckla både dig själv och verksamheten tillsammans med teamet.
Personlig lämplighet, engagemang och förmåga att arbeta med barnets bästa i fokus är av stor betydelse.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi undan ber oss kontakt från andra annonsörer.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
För att komma ifråga för en anställning inom Socialförvaltningen i Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
