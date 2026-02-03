Barnsekreterare till Familjehemsenheten
2026-02-03
Dina arbetsuppgifter
Är du vår nya barnsekreterare? Familjehemsenheten i Socialförvaltningen Centrum söker en engagerad barnsekreterare som vill göra skillnad för barn och unga.
Hos oss arbetar barnsekreterare och familjehemssekreterare sida vid sida, tillsammans med kontakt och stöd. På enheten finns även två Skolfam-team, vilket gör samverkan i skolfrågor kring familjehemsplacerade barn både enkel och effektiv. Dessutom finns staden-övergripande rekrytering och utbildning för familjehem och kontakt och stöd på enheten. Vi utgår från vårt rymliga och trivsamma kontor på Prinsgatan. Enheten leds av två enhetschefer och totalt sex 1:e socialsekreterare.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i barns liv. Här möts du av ett stort engagemang för barns delaktighet, ett gott arbetsklimat och kollegialt stöd från erfarna och kompetenta arbetskamrater.
Som barnsekreterare har du myndighets- och uppföljningsansvaret för barn och unga inom stadsområdet som är placerade i familjehem enligt SoL eller LVU.
I ditt arbete säkerställer du att vården är rättssäker och att barnen får samma möjligheter till utveckling som andra barn. Genom regelbunden och aktiv kontakt med barnen ser du till att deras röster blir hörda i beslut som påverkar deras liv. Du samarbetar också med barnens nätverk, skola och andra professionella aktörer, både inom och utanför organisationen.
Ett nära samarbete med familjehemssekreterarna är en central del av rollen. Vi värdesätter detta samarbete högt och avsätter tid för strukturerad samverkan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du behöver ha erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn och unga, samt erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Vi ser det även som ett krav att du har goda kunskaper i BBIC.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och du tycker om att skriva. Du har goda datakunskaper. Tjänsten kräver även att du har B-körkort.
Vi ser det som önskvärt om du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom barn och unga.
Vi ser även som meriterande om du kunskaper inom Signs of Safety samt kunskap/erfarenhet av Treserva.
Som barnsekreterare måste man vara genuint intresserad av att möta barn på den nivå som de befinner sig på och följa deras utveckling. Vi önskar därför att du har ett stort engagemang för barn i samhällsvård, med ett tydligt barnperspektiv.
Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för barnets bästa. Du bör också vara strukturerad, kunna arbeta i högt tempo vid behov och kan anpassa dig till ändrade omständigheter som uppstår i vårt arbete.
Alla har ett ansvar för hela verksamhetens uppdrag och det är därmed av stor vikt av att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Ersättning

Enligt avtal
