Barnsekreterare till familjehemsenheten
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hos oss på Familjehemsenheten blir det aldrig enformigt.
Vi har mycket varierande arbetsuppgifter och ingen dag är den andra lik. Arbetet innefattar bland annat resor till placerade barn, inom Stockholm eller ute i landet. Gruppen består av flera olika roller som samarbetar och stöttar varandra. Hos oss finns många olika personligheter och erfarenheter samlade och den dynamiken ger mycket energi. Även om vi jobbar med svåra frågor har vi också väldigt roligt tillsammans.
Vill du vara en viktig del i vårt arbete och bidra till att placerade barn och unga får bästa möjliga stöd? Hos oss får du som barnsekreterare möjlighet att bidra i arbetet med att skapa en god och trygg uppväxtmiljö för familjehemsplacerade barn. Verkar det vara något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Verksamhetsområde Barn, unga och familj i Hägersten-Älvsjö består av enheterna; mottagning, barn, barn och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och sex enhetschefer. Tillsammans satsar vi framåt och hjälps åt att skapa en socialtjänst som är modern och präglas av hög kvalitet.
Vi söker dig med erfarenhet av arbete av myndighetsutövning av familjehemsplacerade barn. Vår enhet består av tre grupper som leds av två gruppledare och en samordnare. En grupp består av familjehemssekreterare och rekryterare där även våra två familjebehandlare ingår. Familjebehandlarna är en pågående satsning med förstärkt stöd till barn, föräldrar och familjehem. En grupp består av barnsekreterare och ett administrativt stöd. Vår tredje grupp består av fyra kontaktsekreterare. Enhetens medarbetare har många års erfarenhet och olika kompetenser.
Nu söker vi dig med längre erfarenhet som tillsammans med kunniga och engagerade kollegor vill jobba för att våra barn ska få den bästa möjliga tid under sin familjehemsplacering. Du kommer ha kontakt med barnens föräldrar och nätverk, familjehem samt skola och andra professionella kontakter i nära samarbete med familjehemssekreterare. Vill du vara med och utveckla både dig själv och våra arbetssätt och metoder och arbeta för barnets bästa? Sök jobbet hos oss!
Vi erbjuder
Som stöd för familjehemssekreterare och barnsekreterare att bedriva ett socialt arbete av god kvalitet, har vi utvecklat ett handläggarnära stöd genom en administratör samt särskilda jourhemshandläggare. Hos oss har du bra möjligheter till kompetensutveckling utifrån enhetens komptensförsörjningsplan och du är aktivt med i utvecklingen av att erbjuda stöd av mycket hög kvalitet.
Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid. Du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år och har möjlighet att ansöka om semesterväxling. Du kan också köpa träningskort till stadens alla träningsanläggningar till ett mycket förmånligt pris. Läs mer om förmåner i Stockholm stad på: https:// jobba.stockholm/formaner.
Det finns goda möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter.
För att få en bra start på din nya arbetsplats lägger vi stor vikt vid din introduktion och du får stöd av våra kompetenta mentorer. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du extern handledning var tredje vecka i Gamla stan.
Din roll
I rollen som barnsekreterare ingår att följa upp placeringar för barn och ungdomar 0-20 år som är placerade i familjehem enligt SoL eller LVU. Främst sker detta genom hembesök i familjehemmen, enskilda samtal med det placerade barnet och samtal med vårdnadshavare. Du har kontakt och samarbetar med nätverk och andra viktiga personer som finns runt det placerade barnet. Arbetet innefattar resor både i närområdet men också till andra delar av Sverige.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• socionomexamen
• minst 2 års erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom barn och ungdom
• lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift
• goda kunskaper om lagstiftning inom SoL och LVU
• god samarbetsförmåga
• ordning och struktur i ditt arbete
• nyfiken, modig och stort engagemang för våra barns bästa
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet och att tillföra och komplettera teamets kompetens.
Meriterande utbildning/kunskap:
• tidigare erfarenhet av familjevård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Paraplyet
• Signs of Safety
• Samtal med barn
• SAVRY/EARL
• BBIC
• B-körkort
Som socialsekreterare behöver du ha en personlig mognad och vara en trygg och stabil person. Du behöver ha en god empatisk förmåga som du kombinerar med förmågan att skapa goda relationer med barn, ungdomar och deras familjer samt alla de parter som du samverkar med.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
