Barnsekreterare till familjehemsenheten
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du jobba tillsammans med kompetenta, roliga, erfarna och drivna kollegor? Då ska du komma till oss! Vi månar om att ge våra placerade barn och ungdomar en trygg och god uppväxtmiljö och det gör vi genom att ha olika roller och kompetenser på enheten.
Förutom enhetschef och två gruppledare som leder och fördelar arbetet har vi drivna barnsekreterare, erfarna familjehemssekreterare, rekryterare som arbetar hårt på att hitta lämpliga familjehem och kontaktsekreterare som servar många enheter med kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Utöver det har vi två familjebehandlare som stöttar vid inflyttning till familjehem, både för barnet och biologiska föräldrar, samt kan närvara vid umgängen. Som om inte allt det här är nog så har vi som kronan på verket en administratör och ett handläggarnära stöd som ser till att allt flyter smidigt och de har koll på både oss och allt praktiskt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Som stöd för enhetens medarbetare att bedriva ett socialt arbete av god kvalitet har vi utvecklat ett handläggarnära stöd genom en assistent samt särskilda jourhemshandläggare. Hos oss har du bra möjligheter till kompetensutveckling utifrån enhetens kompetensförsörjningsplan och du är aktivt med i utvecklingen av att erbjuda stöd av mycket hög kvalitet.
Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid. Du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år och har möjligt att ansöka om semesterväxling. Du kan också köpa träningskort till stadens alla träningsanläggningar till ett mycket förmånligt pris. Läs mer om förmåner i Stockholm stad på: https://jobba.stockholm/formaner.
Det finns goda möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter.
För att få en bra start på din nya arbetsplats lägger vi stor vikt vid din introduktion och du får stöd av våra kompetenta mentorer. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du extern handledning tillsammans med dina kollegor.
Din roll
I rollen som barnsekreterare ingår att följa upp vården för barn och ungdomar 0-20 år som är placerade i familjehem enligt SoL eller LVU. Vi arbetar med komplexa ärenden med varierad problematik. Du följer upp barnen och ungdomarnas utveckling samt har kontakt och samarbetar med det nätverk och andra viktiga personer som finns runt dem.
Arbetet innefattar resor både i närområdet men också till andra delar av Sverige. Barnsekreterare och familjehemssekreterare jobbar ihop i alla ärenden. Vi arbetar enligt BBIC med stöd av Signs of Safety, gällande lagstiftning samt utifrån Stockholms stads riktlinjer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• socionomexamen
• erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom barn och ungdom
• lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift
• goda kunskaper om lagstiftning inom SoL och LVU
• god samarbetsförmåga
• ordning och struktur i ditt arbete
• nyfikenhet, mod och ett stort engagemang för våra barns bästa
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet och att tillföra och komplettera teamets kompetens.
Meriterande utbildning/kunskap:
• tidigare erfarenhet av familjevård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Paraplyet
• Signs of Safety
• Samtal med barn
• SAVRY/EARL
• BBIC
• B-körkort
Som barnsekreterare behöver du ha en personlig mognad och vara en trygg och stabil person. Du behöver ha en god empatisk förmåga som du kombinerar med förmågan att skapa goda relationer med barn, ungdomar och deras familjer samt alla de parter som du samverkar med.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hägersten-Älvsjö sdf, Avd för individ och familjeomsorg, Familjehemsenheten Kontakt
Nina Jagekrans Krus nina.jagekrans.krus@stockholm.se 08-50823392 Jobbnummer
9487928