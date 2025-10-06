Barnsekreterare till ett engagerat team med fokus på barnets bästa
2025-10-06
Att arbeta i Hörby kommun
Välkommen till Hörby, kommunen mitt i Skåne. Hos oss får du alla fördelar med att arbeta i en liten kommun. Vill du ha ett omväxlande arbete och bli en del av ett proffsigt team som varje dag arbetar för att göra skillnad för Hörbys medborgare? Vi söker nu en barnsekreterare till vårt team.
Var med och bli en värdefull del av vårt entusiastiska och kreativa team, där arbetsglädje och ett starkt fokus på uppdraget genomsyrar vårt dagliga arbete!
I Hörby har vi samlat all myndighetsutövning under samma tak och vi har ett nära samarbete med kollegorna inom de andra områdena såsom familjehemsvård, barnutredning, våld, missbruk, vård och omsorg, LSS samt ekonomi. Det ger goda förutsättningar för helhetssyn och ett professionellt arbete kring de barn och familjer vi möter.
Som anställd i Hörby kommun arbetar du med helhetssyn och bidrar till att verksamheten kännetecknas av professionalitet och ett gott förhållningssätt.
På Myndighetsenheten har du tillgång till eget kontor, flexibilitet gällande hemarbete och friskvård på arbetstid. Du erbjuds nära ledarskap av en engagerad enhetschef och stöd av ett erfaret team.
Utöver ovanstående erbjuds du:
• En genomtänkt introduktion
• Fantastiska kollegor
• Roliga och stimulerande arbetsuppgifter
• Kontinuerlig kompetensutveckling både individuellt och i grupp
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att byta ut semesterersättning till extra semesterdagar
• Gemensamma trivseldagar
• Gym på arbetsplatsen
• Massagestol
• Förmånsportal med olika förmåner och rabatter
• Extern processhandledning i grupp
Arbetsuppgifter
För att kunna möta den nya lagstiftningen lyfter vi blicken för att möta framtidens krav på en socialtjänst som kan hantera samhällets alla utmaningar.
I detta ingår att vi arbetar för en familjehemsvård i framkant och ett barnrättsbaserat arbetssätt där barnets röst och delaktighet är central.
Som barnsekreterare i Hörby kommun ansvarar du för att följa upp och säkerställa att barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU får det stöd och den vård de har rätt till. Du arbetar utifrån BBIC och ansvarar för planering, uppföljning, dokumentation och barnsamtal.
Arbetet innebär att du:
• Genomför regelbundna samtal med barnet och följer upp barnets situation i familjehemmet
• Samverkar med vårdnadshavare, familjehem och andra aktörer i barnets nätverk
• Tar fram och följer upp vårdplaner och genomförandeplaner
• Arbetar nära familjehemssekreterare i det tredelade föräldraskapet
• Deltar i möten och samverkan med skola, vård, BUP och andra insatser
• Dokumenterar och analyserar barnets behov och utveckling
Du blir en del av ett team med fyra barnsekreterare och tre familjehemssekreterare, där ni tillsammans arbetar för en hållbar och kvalitativ familjehemsvård. Hos oss finns en tydlig struktur, kollegialt stöd och ett nära ledarskap.Kvalifikationer
Du som söker ska vara socionom och ha erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning med barn och unga. Det är meriterande om du har arbetat med placerade barn eller har erfarenhet av familjehemsvård.
Som anställd i Hörby kommun ska du arbeta med helhetssyn och bidra till att verksamheten kännetecknas av professionalitet och ett positivt förhållningssätt.
Som medarbetare är du ansvarsfull, har ett positivt förhållningssätt, är samarbetsvillig samt professionell i ditt bemötande gentemot våra barn, familjer, samarbetspartners och kollegor. Arbetet hos oss sker både självständigt och i team. Du har ett helhetstänk, ser din roll i samverkan med andra och är flexibel i ditt förhållningssätt.
Som person är du positiv, utvecklingsorienterad och försöker se lösningar istället för hinder. Du är bra på att prioritera och uttrycka dig väl i tal och skrift.
Då arbetet innebär självständiga bedömningar och ibland akuta situationer, behöver du vara trygg i din yrkesroll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska ha körkort för bil.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
