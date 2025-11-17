Barnsekreterare till Barn och Unga, Socialförvaltningen Nordost
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg
2025-11-17
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du redo att göra skillnad inom familjehemsvården? Nu söker vi barnsekreterare till två av våra placeringsenheter i Nordost.
Som barnsekreterare har du myndighetsansvar och arbetar aktivt med att planera och följa upp vården för placerade barn. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar (0-21 år) i familjehem eller HVB, framför allt genom att regelbundet åka och besöka dem där de är placerade. Du samarbetar nära med deras föräldrar, familjehem, nätverk, skolor och andra samverkanspartners. Du utvärderar löpande barnens behov och gör bedömningar om hur vården bäst ska genomföras. Vi använder beprövade och forskningsbaserade metoder för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Du arbetar i team med familjehemssekreterare kring varje barn och dess familjehem. Vi arbetar också med Skolfam som är en evidensbaserad metod, där vi har psykologer och specialpedagoger hos oss, som förstärker oss i arbetet med att barnen ska få en så bra skolgång som möjligt.
Vår utgångspunkt är att göra barnet så delaktigt som möjligt i sin vård, för att de ska kunna vara kompetenta aktörer i sina egna liv. Vi löser många svåra situationer med hög kvalitet genom samarbete och ett strukturerat arbetssätt. Arbetet är mångsidigt och kan vara krävande i perioder, men det är också otroligt givande och ger oss mycket tillbaka. Vi har en stark teamkänsla och ett öppet klimat där vi uppskattar och stöttar varandra. För att underlätta ditt arbete som barnsekreterare har vi också stöd från en socialadministratör och en umgängeskoordinator. Det frigör tid för dig att fokusera på dina kärnuppgifter.
Du kommer att få möjlighet till regelbunden metodhandledning, både enskilt och i grupp, och vi har en hälsoinspiratör och trivselgrupp som arbetar för att säkerställa en positiv arbetsmiljö. Du erbjuds löpande utbildning i de olika metoder vi använder oss av. Kvällsarbete förekommer, men vi erbjuder även flexibilitet i arbetstid och möjlighet till distansarbete för att underlätta balans mellan arbete och privatliv.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha:
• Socionomexamen
• Goda kunskaper om barns utveckling
• Kunskap om lagstiftning inom sociala barnavårdsområdet
• B-körkort
Utöver ovan nämnda krav är det även meriterande om du har:
• Minst två års erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete med barn och unga
• Goda kunskaper om BBIC
• Utbildning och erfarenhet av barnsamtal
• Kännedom om vårt lokalområde och de särskilda utmaningar kan finnas i Nordost
För att lyckas i tjänsten behöver du ha ett tydligt barnperspektiv, god förmåga att samarbeta och kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. För att upprätthålla en rättssäker
dokumentation behöver du vara noggrann och strukturerad samt ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vidare använder du tiden effektivt, arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och kan omstrukturera vid akuta händelser samt har förmågan att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Intervjuer kommer att hållas under följande datum:
28/11, 8-9/12, 16/12 och 19/12
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://urldefense.com/v3/__https:/polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623__;!!D7T54aRJsb59!E9zLtHBRUupYtrH3hHBf3CJUalvDweg-DNVSTtey7lbBhF-b-wQixCXBo6We9I43_2cBAQmLVwbYFDJOwDL60Y5AhGm1cKRA5Cc$
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Johan Blomqvist, Enhetschef johan.blomqvist@socialnordost.goteborg.se 031-3654366 Jobbnummer
9609041