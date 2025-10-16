Barnsekreterare sökes till enhet familjestöd och familjehem
2025-10-16
Din arbetsplats
Härryda kommun är beläget med ett nära pendlingsavstånd till Göteborg och andra kranskommuner. Buss och tåg går ofta och stannar nära kontoret. Kontoret ligger centralt med närhet till bl a mataffärer, apotek och lunchrestauranger.
Enheten för Familjestöd och familjehem är en av tre enheter inom verksamhet Barn och familj vid sektorn för socialtjänst i Härryda kommun. På enheten arbetar fem barnsekreterare och fem familjehemssekreterare samt sju familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Till enheten hör också tre arbetsledare och en enhetschef. Tillgången till stöd i det dagliga arbetet är därför hög.
Eftersom en av våra nuvarande barnsekreterare ska gå över till att bli arbetsledare på en annan enhet i verksamheten söker vi nu dig som vill arbeta som socialsekreterare (barnsekreterare) för barn som bor i familjehem. Vi som arbetar på enhet Familjestöd och familjehem strävar efter att ha en god och nära kontakt med barnen och för barnet viktiga personer. Vi lägger stor vikt vid det sociala arbetet och ges utrymme för att vara kreativa. Gruppen av barnsekreterare är engagerad, erfaren och har högt fokus på barnens vård och utveckling. Det är en grupp som har en hög omsorg om varandra och har roligt ihop. I gruppen är det självklart att hjälpas åt och trivseln är hög. Barnsekreterare och familjehemssekreterare arbetar tätt tillsammans och utgör därför också ett naturligt stöd för varandra. Närheten till familjebehandlare gör att det snabbt går att hitta flexibla lösningar till de barn i familjehem där det behövs förstärkt stöd.
Vi vill att du som medarbetare ska trivas hos oss och ha en god arbetsmiljö. Vi litar på din förmåga och kompetens och vi uppmuntrar och tar tillvara nya idéer. Vi har ett bra och nära samarbete mellan våra enheter inom Barn och familj samt med andra viktiga samarbetspartners inom och utom kommunen, som t ex med skolan.
Ditt uppdrag
Som barnsekreterare är ditt uppdrag att följa upp och arbeta för att våra placerade barn mår bra och har en så gynnsam utveckling som möjligt. Detta gör du genom att se till att skapa goda och tillitsfulla relationer med barnen och med betydelsefulla personer runt omkring såsom föräldrar och familjehem. Det är viktigt för oss att du möter alla med respekt och att du anpassar ditt arbetssätt efter vad barnet behöver för att få en trygg och stabil situation.
Du arbetar i nära team med familjehemssekreterare både genom gemensamma möten och genom att planera vården. Du har regelbundna besök i familjehemmet, enskilda samtal med barnet samt samtal med familjehemsföräldrarna, med vårdnadshavarna och andra viktiga personer i barnens nätverk. En fungerande skolgång är en viktig framgångsfaktor för barnen och därför ska ett stort fokus ligga på ett bra samarbete med skolan.
I ditt uppdrag som barnsekreterare ingår att regelbundet överväga eller ompröva vården samt att vid behov göra utredningar enligt SoL eller LVU.
Du deltar aktivt i vårt pågående utvecklingsarbete och bidrar med dina erfarenheter och kunskaper.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har socionomexamen och minst ett par års erfarenhet av myndighetsutövning inom arbete med barn och unga. Annan erfarenhet inom yrkesområdet utöver det är meriterande samt att ha arbetat med barn på något sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god förmåga till att skapa goda och tillitsfulla relationer samt god förmåga till samarbete. För att trivas i rollen som barnsekreterare underlättar det om du är strukturerad och noggrann. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du behöver kunna sätta dig in i olika perspektiv och ha en problemlösande analysförmåga.
Tjänsten kräver att du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Arbetet innebär resor varför B-körkort är ett krav.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. I denna rekrytering kommer även bakgrunds kontroll att genomföras inför anställning.
Vad vi erbjuder dig
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
