Barnsekreterare/socialsekreterare inriktning familjehemsvård
2026-01-22
Om arbetsplatsen
Vi söker nu en barnsekreterare och hoppas att du vill bli en del av vår fina arbetsgrupp och gemenskap på Familjehemsenheten! Här erbjuds du ett meningsfullt och omväxlande arbete i en engagerad och trevlig arbetsgrupp.
I rollen som barnsekreterare arbetar du med att följa upp barnen som vårdas i familjehem. Du har ett nära samarbete med våra familjehemssekreterare och arbetar i team kring det placerade barnet och nätverket. Du arbetar och planerar för att barnen ska ha en gynnsam situation och positiv utveckling, i nära samarbete med viktiga personer runt barnet.
Arbetsgruppen består av sju socialsekreterare som ansvarar för de placerade barnen och åtta familjehemssekreterare som rekryterar och handleder familjehemmen samt två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Dina primära arbetsuppgifter är att följa upp familjehemsvården för de placerade barnen i nära samverkan med familjehemssekreterarna.
- Handläggning och dokumentation utifrån gällande lagstiftning.
- Samverka med familjehemssekreterarna och andra professionella parter.
- Ha kontakt med barnens vårdnadshavare, familjehem och övriga nätverk.
- Förmåga att skapa relation till barnen och andra viktiga personer i nätverket.
Arbetet innebär en stor del dokumentation och därför behöver du tycka om att skriva och ha en god förmåga att uttrycka dig i skrift.
Som barnsekreterare hos oss får du en bra introduktion, metod- och processhandledning i en arbetsgrupp med stor erfarenhet. Vi erbjuder en professionell och inkluderande familjehemsvård som alltid strävar efter att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt. Förutom detta erbjuds du flextidsavtal, friskvårdstimma, friskvårdsbidrag samt förtroendtid om tre timmar/månad.
Vem söker vi
Vi är en arbetsgrupp som har ett nära samarbete, trivs med varandra och har roligt ihop. Vi stöttar varandra även i perioder där arbetet är utmanande.
Vi söker dig
- Som tycker om att samarbeta och har initiativförmåga vilket du visar genom att bygga positiva relationer med barnen/föräldrar och kollegor bl. a.
- Som kan möta barn och föräldrar i svåra situationer, vilket kräver att du är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll.
- Du kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
- Som har en god kommunikativ förmåga och arbetar med barnets bästa i fokus.Kvalifikationer
- Du är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
- B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har arbetat som socialsekreterare inom området barn- och unga eller annat arbete kopplat till myndighetsutövning inom Socialtjänsten. Det är även meriterande om du har erfarenhet av BBIC och verksamhetssystemet Lifecare. Övrig information
