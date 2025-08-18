Barnsekreterare (socialsekreterare för familjehemsplacerade barn)
2025-08-18
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Vill du vara med och utveckla familjehemsvården i Kristianstad? Har du en önskan om att hjälpa barn och ungdomar, som skiljts från sina föräldrar, att få en trygg och stabil uppväxt? I så fall finns det en chans för dig att få vara med och bidra med dina erfarenheter och dela kunskaper med våra duktiga barnsekreterare.
Så här beskriver barnsekreterarna sin roll...
"Rollen som barnets socialsekreterare är unik. Barnets behov utgör kärnan i hela vårt arbete, och som barnsekreterare skapar du hållbara relationer till familjehemsplacerade barn såväl som till deras nätverk. Det bästa med att vara barnsekreterare är att vi får följa de placerade barnen och deras utveckling över tid och vara med både när det är tufft men också när det går bra, vilket ju är den mesta av tiden! I alla frågor som rör barnet är barnsekreteraren den som ska säkerställa att barnets röst blir hörd, vilket är utmanande men samtidigt utvecklande. Vårt arbete är både varierande och viktigt!"
Som ny medarbetare hos oss får du tillgång till introduktion och mentorskap. Du får tillgång till nära arbetsledning av teamledare, utbildning och stöd i verksamhetssystemet, och du har alltid möjlighet att bolla dina frågor och få stöd av hjälpsamma och erfarna kollegor. Här arbetar vi flexibelt i tid och plats, du får tillgång till administrativt stöd i arbetet och våra lokaler är både välutrustade och välanpassade för uppdraget som vi har!
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som barnsekreterare arbetar man i team nära våra mångårigt erfarna familjehemssekreterare, och tillsammans har vi mycket kunskap om familjehemsvård, och utifrån ett starkt barnperspektiv utvecklar vi ständigt våra processer och verksamhet, för att ännu bättre matcha behoven!
Som barnsekreterare ansvarar du för uppföljning av barn/ungdomar placerade i familjehem samt handläggning av utredningar och insatser enligt SoL och LVU. Du ansvarar, utifrån delegation, för en rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. I rollen är det viktigt att skapa en bärande och förtroendefull relation till barnet och vara den som företräder barnet i olika sammanhang. Du ska samverka med barnets vårdnadshavare och möjliggöra kontakt med övrig biologisk familj, alltid utifrån det enskilda barnets behov. Vi förväntar oss att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners som skola, sjukvård, polis med flera.
Barn- och ungdomsverksamheten i Kristianstad ger dig en stor möjlighet till personlig och professionell utveckling. Alla ges bl.a. möjlighet att genomgå både grund- och fördjupningsutbildning i Signs of safety. Du har också möjlighet att erhålla fördjupade kunskaper i något område genom att delta i kompetensteam eller dylikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens ansvarsområde. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet behöver du ha god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort samt cykelkunskaper är ett krav.
Vi ser gärna att du har:
• genomgått utbildning i BBIC samt grund- och fördjupningsutbildning i Signs of safety
• erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn och ungdomsvård, familjehemsvård, BBiC och Signs of safety
• erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare
För att lyckas i rollen är du en person som är trygg i dig själv, strukturerad, flexibel, kreativ och modig. Vilket innebär att du kan fatta beslut och står för god etik. Du behöver våga se, ta ansvar och kunna hantera svåra och akuta situationer. Du är prestigelös och kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i team. Vi uppskattar förmågan att kunna lyssna, visa empati och respekt.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn visa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
ÖVRIGT
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
