Barnsekreterare och familjehemssekreterare - familjehemsvården
Halmstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2026-04-14
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Familjehemsenheten söker nu två nya medarbetare: en barnsekreterare och en familjehemssekreterare. Tillsammans utgör rollerna kärnan i en sammanhållen, rättssäker och barnfokuserad familjehemsvård.

Publiceringsdatum 2026-04-14

Arbetsuppgifter
Barnsekreterare - barnets resa och myndighetsutövningen
Som barnsekreterare har du ett tydligt ansvar för barnets myndighetsutövning och för att barnets röst, behov och rättigheter är vägledande genom hela placeringen. Du följer barnet genom hela familjehemsvårdens process och tillser att barnets situation kontinuerligt följs upp och bedöms.
I rollen ingår bland annat att:
ansvara för barnets hela ärendeprocess - från utredning och beslut till uppföljning av placering
säkerställa att bedömningar och beslut sker med barnets bästa i fokus och med hög rättssäkerhet
ha ett nära samarbete med barnets nätverk, familjehem samt interna stödfunktioner såsom socialrådgivare, skolsamordnare och föräldrasekreterare
samverka tätt med familjehemssekreterare för att skapa stabila och långsiktigt hållbara placeringar
arbetar för att säkerställa det tredelade föräldraskapet
Familjehemssekreterare - rekrytering, handledning och stöd till familjehem
Som familjehemssekreterare har du ett huvudsakligt ansvar för familjehemmen. Du arbetar med att rekrytera, utreda, matcha och handleda familjehem, och är ett viktigt stöd för familjehemmen under hela placeringens gång.
I rollen ingår bland annat att:
rekrytera och utreda nya familjehem
matcha familjehem utifrån barnets behov i nära samverkan med barnsekreterare
ge kontinuerligt stöd, handledning och uppföljning till familjehem
bidra till stabila placeringar genom relationsskapande arbete och strukturerat stöd
delta i utvecklingsarbete och rutinförbättringar kopplade till familjehemsvården
I båda tjänsterna har du ett nära samarbete med förste socialsekreterare och övriga funktioner inom enheten.
Om arbetsgruppen
Familjehemsenheten består av en erfaren och stabil arbetsgrupp med:
13 barnsekreterare
11 familjehemssekreterare
2 socialrådgivare
1 skolsamordnare
1 kontaktperson/kontaktfamiljsutredare
3 förste socialsekreterare
2 enhetschefer
Vi erbjuder regelbunden handledning och en arbetsvardag där reflektion, samarbete och kollegialt stöd är en självklar del av arbetet.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barnavård.
B-körkort för manuell växellåda.
Följande punkter är centrala för uppdraget
Barnets perspektiv i fokus
Du har förmåga att säkerställa att barnets perspektiv styr handläggningen. Det innebär att barnets röst, rättigheter och behov är utgångspunkt i varje steg - särskilt vid utredning, placering och uppföljning.
Utvecklingsinriktat arbetssätt
Du är trygg i förändringsarbete och bidrar gärna till att utveckla metoder, strukturer och processer. Eftersom enheten befinner sig i ett pågående kvalitets- och utvecklingsarbete är det viktigt att du vill ta aktiv del i detta.
Goda stödfunktioner och teamarbete
Du arbetar nära både kollegor och specialiserade stödfunktioner. Hos oss har du stöd från socialrådgivare, skolsamordnare och föräldrasekreterare samt nära arbetsledning av våra förste socialsekreterare. Du uppskattar att arbeta i team och ser värdet av kollegial reflektion.
Samverkan och helhetssyn
Uppdraget kräver god samarbetsförmåga och professionalism i mötet med familjehem, vårdnadshavare, samverkanspartners och interna funktioner. Du väger samman flera perspektiv och arbetar alltid med barnets bästa i fokus.
Professionellt bemötande i komplexa situationer
Arbetet innebär komplexa bedömningar och möten med människor i utsatta situationer. Därför behöver du ha ett tryggt och professionellt bemötande, god analysförmåga och förmåga att fatta väl underbyggda beslut.
Nätverkande - Du skapar och underhåller relationer med barn, nätverk, familjehem och samverkansaktörer. Genom att bygga förtroende bidrar du till fungerande och samordnade insatser kring barnet.
Möjliggörande ledarskap - I rollen vägleder du barnet och familjehemmet genom att skapa tydlighet, trygghet och stöd. Du bidrar också till att stärka samarbetet i teamet genom att dela kunskap och bjuda in till dialog.
Problemlösning - Du analyserar komplexa situationer, väger samman olika perspektiv och hittar lösningar som fungerar i vardagen - alltid med barnets bästa i centrum.
Operativt ledarskap - Du driver dina ärenden framåt, följer upp och säkerställer att lagkrav, rutiner och kvalitet följs. Du är handlingskraftig och hjälper till att skapa stabilitet i processen.
Planerande och strukturerande - Du prioriterar, planerar och organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar förutsägbarhet och kvalitet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:
En stödjande och närvarande chef.
Kollegor som hjälper varandra och bidrar till ett gott teamklimat.
Regelbunden extern handledning och goda förutsättningar för reflektion.
En arbetsplats med stark laganda och där barnets bästa alltid står i fokus.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Marina Rodell marina.rodell@halmstad.se +46702308725 Jobbnummer
9853234