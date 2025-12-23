Barnsekreterare inom Barn och familjeenheten
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Varje dag går vi till jobbet för att barn och familjer i Klippans kommun ska få stöd och hjälp. Idag, imorgon och i framtiden!
Verksamheten arbetar för att alla barn och ungdomar ska leva under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt och vi vill erbjuda den bästa möjliga socialtjänsten inom givna ramar. Vi vill i vårt arbete veta vad våra insatser leder till och har barnet i fokus i allt vi gör.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som barnsekreterare inom familjehemsvården kommer du i första hand arbeta med att följa upp vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar. I ditt dagliga arbete kommer du säkerställa att placerade barn och ungdomar får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Du kommer träffa barnet/ungdomen kontinuerligt och hålla i barnsamtal, skyddsbedömningar och göra bedömningar kring umgänge. Arbeta för att barn placerade utan sina föräldrar är delaktiga i sin egen vård och vet varför de är placerade. Vidare kommer du sköta den löpande dokumentationen i ärendet, göra överväganden och omprövningar av vård samt vara delaktig i utredningar som sker under placeringen. Du har tillgång till nära arbetsledning. I gruppen finns tre barnsekreterare och två familjehemssekreterare. Inom familjehemsvården i Klippan finns ett strukturerat arbete för att säkerställa vården kring de barn och ungdomar som är familjehemsplacerade.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och erfarenhet av att arbeta med utredning och insatser inom socialtjänsten, gärna för barn- och unga. Vidare har du erfarenhet av myndighetsutövning och god kännedom inom de lagar som styr arbetet med placerade barn. Det är meriterande om du har kunskap om BBIC och tidigare har arbetat med barn som är placerade utanför det egna hemmet. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god dokumentationsförmåga och aktuell kunskap om sociallagstiftningen samt B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och ser att du har en personlig mognad, dvs att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar självständigt och driver dina processer vidare och tar ansvar. Skapar relationer med de placerade barnen och har ett gott samarbete med biologiska föräldrar, familjehem och andra viktiga vuxna för barnet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.
Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
Klippans kommun, Myndighet Barn, Unga & Familj Kontakt
Enhetschef
Fitim Ahmeti fitim.ahmeti@klippan.se 0435-28693 Jobbnummer
