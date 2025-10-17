Barnsekreterare, Barn och Familjeenheten
2025-10-17
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publicering sdatum2025-10-17
Barn och Familjeenheten består av 27 medarbetare som arbetar med barn och ungdomar i åldern 0-21 år samt deras föräldrar. Enheten leds av enhetschef med stöd av två teamledare och är indelad i mottagningsgrupp, utredningsgrupp, placeringsgrupp samt familjehemsgrupp. Vi har även en administratör som tillhör enheten och som är ett stöd för socialsekreterarna i det administrativa arbetet.
Vi söker nu en barnsekreterare.
Som barnsekreterare ansvarar du tillsammans med dina 5 kollegor för placerade barn och ungdomar, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med ansvarig familjehemssekreterare och/eller HVB-hem. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. I arbetet ingår regelbundna träffar med barnen, biologiska föräldrar, uppdragstagare och samverkanspartners.
Det finns på arbetsplatsen väl fungerande och upparbetade rutiner och strukturer. Enheten arbetar kontinuerligt med utvecklingsarbete. Bland annat det tredelade föräldraskapet, stöd till biologiska föräldrar, placerade barns hälsa och skolgång. Vi har även ett gemensamt samarbete med Utbildningsförvaltningen, "SURF", gällande de placerade barnens skolgång.
Vi erbjuder dig extern handledning, kompetensutveckling och friskvård på arbetstid eller friskvårdsbidrag. Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion utifrån dina behov.
Som vår nya kollega får du engagerade arbetskamrater, gemenskap och kollegor som stöttar varandra.
Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor gällande tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barnavård. Du bör ha goda kunskaper i aktuell lagstiftning, SoL och LVU samt BBIC.
Som person ser vi att du som söker är trygg, stabil och har god förmåga till självinsikt. I ditt arbete är du relationsskapande och du trivs med samarbete såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. Det är en förutsättning att du kan kommunicera väl i både tal och skrift.
Körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
