Barnsekreterare, Barn och Familjeenheten
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Ronneby Visa alla socialsekreterarjobb i Ronneby
2026-07-31
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Barn och Familjeenheten består av 26 medarbetare som arbetar med barn och ungdomar i åldern 0-21 år samt deras föräldrar. Enheten leds av enhetschef med stöd av två teamledare och är indelad i Mottagningsgrupp, utredningsgrupp, placeringsgrupp samt familjehemsgrupp. Vi har även en administratör som tillhör enheten och som är ett stöd för socialsekreterarna i det administrativa arbetet.
Då en av våra barnsekreterare ska gå på föräldrarledighet söker vi en ny kollega.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som barnsekreterare ansvarar du tillsammans med dina 5 kollegor för placerade barn och ungdomar, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med ansvarig familjehemssekreterare och/eller HVB-hem. I det dagliga arbetet har du stöd av teamledare, kollegor och enhetschef. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. I arbetet ingår regelbundna träffar med barnen, biologiska föräldrar, uppdragstagare och samverkanspartners.
Det finns på arbetsplatsen väl fungerande och upparbetade rutiner och strukturer. Enheten arbetar kontinuerligt med utvecklingsarbete, bland annat med det tredelade föräldraskapet, stöd till biologiska föräldrar, placerade barns hälsa och skolgång. Vi har även ett gemensamt samarbete med Utbildningsförvaltningen, "SURF", gällande de placerade barnens skolgång.
Vi erbjuder dig extern handledning, kompetensutveckling och friskvård på arbetstid, alternativt friskvårdsbidrag. Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion utifrån dina behov. Samtliga medarbetare på enheten deltar i Yrkesresans utbildningar.
Som vår nya kollega får du engagerade arbetskamrater, gemenskap och kollegor som stöttar varandra.
Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor gällande tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barnavård. Du bör ha goda kunskaper i aktuell lagstiftning, SoL och LVU samt BBIC.
Som person ser vi att du som söker är trygg, stabil och har god förmåga till självinsikt. I ditt arbete är du relationsskapande och du trivs med samarbete såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. Det är en förutsättning att du kan kommunicera väl i både tal och skrift.
Körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337790-2026-68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter +46457618000 Jobbnummer
10017429