Barnmorskor till Graviditet och Förlossning, Huddinge
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens förlossningsvård? Vi på Karolinska Universitetssjukhuset, BB Huddinge, söker dig som är genuint intresserad av att driva och utveckla vården runt den födande kvinnan och familjen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Du erbjuds
chansen att vara med och utveckla framtidens förlossningsvård
att arbeta på ett av Europas största universitetssjukhus
möjlighet att utvecklas som ledare via utbildningsprogram
dag-/kväll- eller helgtjänstgöring, heltid eller deltid
Självklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Förlossningsvården står inför stora förändringar för att kunna erbjuda gravida en god och trygg vård. Vi på BB Karolinska har sedan några år påbörjat omställningen mot en modernare vård och nu vill vi att fler arbetar hos oss i denna omställning. Målet är "En födande en barnmorska" och för att nå dit behöver vi fler trygga, engagerade och drivna barnmorskor.
På BB Huddinge har vi cirka 3400 förlossningar per år och verksamheten är fördelad på tre nya moderna avdelningar. Här kan den födande exempelvis få smärtlindring med lustgas i eget badrum med badkar eller förlossningspool. Vi kan även erbjuda vattenfödslar. Hos oss är den födande och familjen i centrum och vi vill verka för trygghet och delaktighet genom hela vårdprocessen.
På Karolinska Huddinge arbetar vi varje dag med många spännande patientgrupper och stor mångfald. Vi möter familjer och kollegor från världens alla kulturer. Vi har flera för Stockholm och Sverige unika verksamheter som HIV mottagning för gravida och Perinatal psykiatrisk enheten där vi har tvärprofessionellt samarbete med psykiatrin. Vi har också ett riksuppdrag inom fostermedicin. Vi var först med att starta caseload midwifery, "Min barnmorska". Sedan hösten 2020 bistår vi även kvinnor, som uppfyller kriterier, att föda barn i hemmet med stöd av våra barnmorskor.
Vi arbetar i en lärande och forskningsvänlig miljö med fokus på både medicinsk och omvårdnadsforskning. Vi arbetar evidensbaserat och lägger stor vikt på vad den gravida och födande kvinnan önskar.
Vi söker barnmorskor med lång förlossningserfarenhet som kan axla ansvaret för patientsäkerhet, kvalitet och medarbetarskap. Som barnmorska på BB Huddinge jobbar du med den födande på antenatalen, förlossningen och eftervården. Vi arbetar i team kring de födande. Arbetsuppgifterna är varierande. Helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Annonsen avser fyra vikariat, samtliga med en anställningstid på 12 månader.
Vi söker dig som
har lätt för att samarbeta
tycker om nya utmaningar
har en stor ansvarskänsla och lyhördhet
vill arbeta med högspecialiserad vård och med helheten av födande och eftervård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad barnmorska
Erfarenhet av arbete som barnmorska med förlossningserfarenhet som kan axla ansvaret för patientsäkerhet, kvalitét och medarbetarskap på enheten.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, OO Graviditet Förlossning Kontakt
Sofia Fernström 072-4653733 Jobbnummer
9632540